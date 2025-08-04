輸入外勞｜淨康集團違規被行政制裁　勞工處即停一宗申外勞申請

申請輸入外勞的清潔公司淨康集團在進行4星期的本地招聘時，沒合理理由拒絕聘用本地求職者。勞工處採取行政制裁，禁止該公司在一年内申請輸入外勞，並已中止處理該公司提交的一宗申請。



涉事的公司是淨康集團有限公司，在4星期的本地招聘中，沒合理理由拒絕本地求職者。（網上圖片）

勞工處聯繫每名不獲聘用求職者核對是否合理

勞工處指，補充勞工優化計劃規定，僱主進行本地招聘後，必須向勞工處匯報結果。勞工處會聯繫每名不獲聘用的求職者，確定僱主不聘用的原因是否與事實相符及合理，評估僱主是否有誠意聘用本地工人。

勞工處一年內拒絕處理淨康集團輸入外勞工申請

勞工處指，跟進該公司本地招聘情況後，確定淨康集團無合理理由拒絕聘用一名合資格的求職者，違反本地招聘的規定，故此對其施加行政制裁，自2025年7月31日起拒絕處理該公司在隨後一年就優化計劃提交的輸入勞工申請，同時亦已中止處理該公司提交的一宗申請。

勞工處強烈呼籲經優化計劃申請輸入勞工的僱主，必須遵守計劃的規定，包括聘請所有合資格的本地求職者。僱主如違反勞工或入境法例、優化計劃或「標準僱傭合約」的規定，勞工處會作出行政制裁。視乎違規的性質，勞工處會撤銷僱主已獲得的輸入勞工批准，或拒絕處理僱主隨後提交的申請，禁制期可長達兩年。