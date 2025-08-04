輸入外勞｜遭制裁淨康集團5月廣招清潔工　見工免填表後稱不請人

【外勞／補充勞工/勞工處/本地工人】勞工處今（4日）指，淨康集團有限公司在參與補充勞工計劃後，無理拒絕聘用合資格本地求職者，違反勞工處規定，被罰停申請計劃一年。《香港01》向淨康集團有限公司，接線員稱集團暫未有回覆。



據了解，淨康集團5月起在勞工處網站招聘大量清潔員，有工友應徵，但見工時發現集團沒有讓工友填寫任何表格，及後主動查詢後卻被告知不再需要人手，工友懷疑集團刻意而為，於是向勞工處投訴。



清潔服務業職工會總幹事何靜姍周一（4日）接受《香港01》訪問時表示，在不同行業都收到工友反饋，外勞情況嚴重，對於勞工處的今次處罰認為是「做到嘢！」，但打擊力度「好似不足」。清潔工人職工會組織幹事梁芷茵表示，不少公司在聘請外勞上並不透明，因而無法讓公眾了解有否濫用情況。



淨康集團有限公司在4星期的本地招聘期內，無合理理由拒絕聘用合資格本地求職者，違反勞工處規定。（淨康集團網站圖片）

淨康集團有限公司在4星期的本地招聘期內，無合理理由拒絕聘用合資格本地求職者，違反勞工處規定。（淨康集團網站圖片）

消息人士：見工無需填入職申請表 面試官無筆錄及記名

有消息人士向《香港01》透露，淨康集團5月起在勞工處網站招聘大量清潔員，有工友應徵、但見工時集團未要求工友填寫任何一份表格、包括入職申請表等，面試時也不見面試官筆錄及記下其名字。

面試後相隔數星期工友主動查詢後卻被告知不再需要人手，工友懷疑集團刻意而為，目的是隱瞞勞工處以達到申請外勞門檻，於是逐向勞工處投訴。

淨康集團網站暫時只見招聘見習生（業務拓展）。（淨康集團網站截圖）

清潔服務業職工會：勞工處做到嘢 惟力度「好似不足」

清潔服務業職工會總幹事何靜姍周一（4日）接受《香港01》訪問時表示，不同行業都收到工友反饋，外勞情況嚴重，對於勞工處的處罰認為「做到嘢！」不過她續指，打擊力度「好似不足」，目前主要由工友投訴、勞工處才有行動。

淨康集團有限公司在4星期的本地招聘期內，無合理理由拒絕聘用合資格本地求職者，違反勞工處規定。（淨康集團網站圖片）

淨康集團有限公司在4星期的本地招聘期內，無合理理由拒絕聘用合資格本地求職者，違反勞工處規定。（淨康集團網站圖片）

清潔工友反饋公司請人不透明 質疑「2比1」標準不存

何靜姍表示，有部份清潔工友表示，公司聘請的新人中不乏講普通話，「可能係啲廣東話唔係好好嘅工友」，由於公司請人並不透明，無法證實公司是否請了很多外勞。她稱，目前了解到餐飲業工友反饋外勞情況嚴重，「2比1」標準不存。

「酒樓工友都話成個場都係外勞嚟嘅，根本嗰個2比1（每僱用2位本地員工，可申請1位外勞）唔存在囉」。 清潔服務業職工會總幹事何靜姍

何又指，知道勞工處在稍早時間推出投訴及舉報表格， 當有求職者或工友懷疑有公司以外勞取代本地工人可作出投訴，勞工處在收到投訴後會作出調查。 而據她了解，勞工處收到投訴後將會作出「巡查」，有結果後會通知投訴人。

現時補充勞工優化計劃下，聘請外勞的僱主須確保全職本地僱員與輸入勞工人手比例不得低於2比1。僱主如確實未能在本港聘得合適人手，才可經「補充勞工優化計劃」申請輸入技術員級別或以下的勞工。

清潔工人職工會組織幹事梁芷茵表示，不少公司在聘請外勞上並不透明，從而社會亦無法清楚有多少間公司因為聘請外勞而沒有再聘請本地勞工，「發現到又係另一回事啦，但工友對人手比例又未必真係清晰，好多唔透明嘅情況」，她認為政策無法讓公眾了解目公司請人情況，因此無法釋除工友的疑慮。