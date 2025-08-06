女導師零用水電被收公屋　辯稱過節能生活　提覆核被拒兼須付堂費

居於天水圍公屋的小提琴女導師，因18次突擊家訪無人在家，加上水電費為「零」，被收回一人公屋單位。導師向上訴委員會提上訴被駁回，再提出司法覆核，要求推翻收回其單位的決定。導師早前在聆訊時陳詞稱她過著沒電視機、WiFi和家居電話，雪櫃也沒有插電，夏天亦不開冷氣，平日早出晚歸，才未遇上家訪。房委會則強調導師未能證她在單位居住。暫委法官林展程在高等法院頒判辭，拒絕女導司的司法覆核許可申請，並頒令她須支付房委會的訟費。



申請人鄧慧賢，答辯人為房委會及上訴委員會（房屋）。鄧沒有聘請律師，早前聆訊時自行陳詞。

申請人鄧慧賢不滿被收回單人公屋，在高等法院提出司法覆核。(黃浩謙攝)

聲稱受嚴重精神壓力反要求賠償

鄧在入稟狀指，房署決定涉程序失當，罔顧她須照顧家人而早出晚歸。她又指她因節能而沒有安裝電視機，亦會拔掉雪櫃電源，夏天時開窗睡竹蓆撥扇，加上當時水錶失靈，因此水電費偏低。她指，單位被收回令她蒙受嚴重精神壓力，甚至萌生自殺念頭，要求法庭推翻房署決定，並就其精神損失索償。

稱要照顧母親而早出晚歸

鄧在聆訊時進一步解釋，稱她需要照顧母親而早出晚歸，所以用水量低，又指家中電燈2023年購入後，充電後一直用至現在。她家中無電視機、無WiFi，亦無家居電話，雪櫃沒插電，手機在工作地點充電，到胞妹家中洗澡和洗衣服。

認為只憑其水電用量低而作定斷不公

鄧強調，她只在單位睡覺，所以少用水電，認為房署只憑水電用量低、其交租地點，及其出入境紀錄等非直接證據來判斷她濫用公屋，認為並不合理。

房委會認為鄧未能證她居於公屋

林官關注鄧聲稱早出晚歸，曾問房委會是否嘗試凌晨家訪，房委會回應凌晨家訪會有安全考慮，但房委會已曾3次在晚上8至10時造訪，最早亦試過在早上7時40分到鄧的單位，但均未有人應門。會方重申鄧有近半年零水費及多日零用電量，上訴委員會考慮過多個因素才作出決定，認為鄧需說服上訴委員會接她確居於單位，但上訴委員會認為鄧未能做到。

案件編號：HCAL 953/2025