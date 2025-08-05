首間真人密室逃脫「逃出香港」9.10結業　開業13年高峰期7間分店

成立13年、本地首間真人密室逃脫遊戲公司「逃出香港」今日（5日）宣布，將於9月10日全線結業，「按下退出遊戲」，由即日推出「13%OFF」、即八七折優惠，以答謝客人支持。



翻查資料，該店高峰期在旺角、銅鑼灣等多區設7間分店，惟現剩下旺角西洋菜南街一間分店，該旺角分店現提供3個主題場景，索價168元至218元不等。



成立13年、本地首間真人密室逃脫遊戲公司「逃出香港」宣布，將於9月10日全線結業。（Facebook截圖）

Facebook發帖：再厲害解謎高手也總有要按下退出遊戲的時候

「逃出香港」在Facebook發帖，形容「任務正式來到最後關卡」，將於9月10日正式落幕，又稱「再厲害的解謎高手，也總有要按下退出遊戲的時候」。為了答謝客人支持，即日起至9月10日將推出「13%OFF」、即八七折優惠。

製作5D現場實境遊戲盛極一時 只餘下旺角西洋菜南街分店

翻查資料，「逃出香港」於2012年成立，為本地首間真人密室逃脫遊戲公司，透過製作5D現場實境遊戲，讓玩家在限時內找出線索、解開謎題，並逃出密室。該店高峰期在旺角、銅鑼灣、觀塘等多區設有7間分店，惟至今只餘下旺角西洋菜南街一間分店。

該店曾提供5個主題場景，索價168元至218元不等。（網頁截圖）

創辦人曾稱開業首月已賺5位數字利潤

「逃出香港」曾掀起真人密室逃脫熱潮，創辦人曾接受傳媒訪問稱，開業首個月已賺得五位數字的利潤，會員人數更突破萬人，開業9個月已回本100萬元。訪問亦提及，「逃出香港」曾於中國及意大利等地設有加盟店。

真人密室逃脫「逃出香港」吸引年輕人入場玩。（Facebook截圖）

真人密室逃脫「逃出香港」吸引年輕人入場玩。（Facebook截圖）

真人密室逃脫「逃出香港」吸引年輕人入場玩。（Facebook截圖）

3個主題場景 索價168元至218元

據網頁資料，該店現提供3個主題場景，包括須於45分鐘時限完成的「忍盜」、60及75分鐘內完成的「女生宿舍」及「詭酒店」，索價168元至218元不等。網頁亦顯示兩個主題場景「白宮真相」及「逆轉夢仙景」，惟未有提供預約。

真人密室逃脫「逃出香港」透過製作5D現場實境遊戲，讓玩家在限時內找出線索、解開謎題，並逃出密室。（Facebook截圖）