首間真人密室逃脫「逃出香港」9.10結業 開業13年高峰期7間分店
撰文：任葆穎
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成立13年、本地首間真人密室逃脫遊戲公司「逃出香港」今日（5日）宣布，將於9月10日全線結業，「按下退出遊戲」，由即日推出「13%OFF」、即八七折優惠，以答謝客人支持。
翻查資料，該店高峰期在旺角、銅鑼灣等多區設7間分店，惟現剩下旺角西洋菜南街一間分店，該旺角分店現提供3個主題場景，索價168元至218元不等。
Facebook發帖：再厲害解謎高手也總有要按下退出遊戲的時候
「逃出香港」在Facebook發帖，形容「任務正式來到最後關卡」，將於9月10日正式落幕，又稱「再厲害的解謎高手，也總有要按下退出遊戲的時候」。為了答謝客人支持，即日起至9月10日將推出「13%OFF」、即八七折優惠。
製作5D現場實境遊戲盛極一時 只餘下旺角西洋菜南街分店
翻查資料，「逃出香港」於2012年成立，為本地首間真人密室逃脫遊戲公司，透過製作5D現場實境遊戲，讓玩家在限時內找出線索、解開謎題，並逃出密室。該店高峰期在旺角、銅鑼灣、觀塘等多區設有7間分店，惟至今只餘下旺角西洋菜南街一間分店。
創辦人曾稱開業首月已賺5位數字利潤
「逃出香港」曾掀起真人密室逃脫熱潮，創辦人曾接受傳媒訪問稱，開業首個月已賺得五位數字的利潤，會員人數更突破萬人，開業9個月已回本100萬元。訪問亦提及，「逃出香港」曾於中國及意大利等地設有加盟店。
3個主題場景 索價168元至218元
據網頁資料，該店現提供3個主題場景，包括須於45分鐘時限完成的「忍盜」、60及75分鐘內完成的「女生宿舍」及「詭酒店」，索價168元至218元不等。網頁亦顯示兩個主題場景「白宮真相」及「逆轉夢仙景」，惟未有提供預約。
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