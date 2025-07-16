DSE︱經濟差兼結業潮　狀元獻計派消費券　有人稱魚蛋燒賣夠吸客

2025年文憑試今日（16日）放榜，14間學校共16名考生成為狀元。近日香港經濟疲弱，店舖接連結業，失業及開工不足人數增加，數名狀元認為原因之一是港人北上消費，覺得內地服務較好及價錢相對便宜。有人建議若港府財政狀況許可，應向市民派發消費券促進本地消費，亦可向小型商戶提供補貼。



多名狀元指出香港近期多舉辦盛事活動及演唱會，有助提振經濟，亦有人認為旅客對本地特色食品及文化有興趣，稱「燒賣、魚蛋已經好吸引」。有狀元則提出，香港人亦應增值自己，例如學會使用人工智能工具以保持競爭力。



疫情後本港掀起一股結業潮，至今仍未有停止跡象，街上多了待租出的空置舖位。（吳美松攝）

大班麵包西餅6月24日突全線結業。(資料圖片/黃偉民攝）

上水道教聯合會鄧顯紀念中學的王苑廷（左）建議政府派發消費券。（賴卓盈攝）

鄧顯中學狀元：政府可派消費券促本地消費

近日香港結業潮不斷，就連屹立香港多年的連鎖集團大班西餅及海皇粥店等亦迎來最終章。鄧顯中學狀元王苑廷於文憑試選修經濟，本身亦是家住深圳的跨境學生，她認為許多港人北上消費是結業潮的原因之一，「佢哋可能覺得內地服務好啲，同埋價錢相對低」。她建議如果政府財政狀況許可，應向市民派發消費券，促進本地消費。

張祝珊英文中學、考獲6科5**並在公社科取得達標成績的狀元邱博恩。（董素琛攝）

張祝珊英文中學狀元倡補貼小型商戶

張祝珊英文中學狀元邱博恩認為，政府可以推出政策援助商界，方法不限於向小型商戶提供補貼。他又建議政府透過發展創意產業或演唱會等產業，推動市民消費及振興經濟。

聖保羅男女中學超級狀元龔炘明打算赴英國劍橋大學修讀經濟學。（陳葦慈攝）

聖保羅男女中學修讀經濟學狀元：經濟正值轉型

聖保羅男女中學超級狀元龔炘明打算赴英國劍橋大學修讀經濟學，他引用經濟學知識「周期性表現」，形容香港經濟及各行各業正值轉型階段，加上香港愈來愈多人才，認為不用擔心香港經濟狀況。

香港真光中學的馮乙翹今屆文憑試取得六科5**成績，是該校自DSE設立以來首位狀元。 （吳焜耀攝）

大坑真光狀元：港人亦應增值自己

大坑真光中學狀元馮乙翹認為啟德體育園開幕後，不少海外明星來港開演唱會成功吸引旅客。至於結業潮及有市民飯碗不保，她認為香港人亦應該增值自己，例如學會使用人工智能工具以保持競爭力。她形容經濟是一個「Cycle」（循環），下滑後也會回升，建議香港可以發展不同行業以發掘機遇。

喇沙書院超級狀元陳博軒取得七科5**，成為超級狀元。（彭彥怡攝）

傳統名校喇沙書院誕生超級狀元陳博軒（左）及榜眼王綽裕（右）。（彭彥怡攝）

喇沙書院學生：有信心港人能克服當前困難

喇沙書院超級狀元陳博軒認為疫情期間市民較少外出消費，復常後多了外出遊玩和消費。他認為香港陸續有新建成的體育館和場地，相信多舉辦足球賽事或演唱會等活動，不僅能吸引遊客，亦能讓香港人參與支持，從而推動香港經濟復甦。

成績位列榜眼的王綽裕則表示對香港未來仍充滿信心，認為香港擁有獨特優勢和豐富資源，而且人才濟濟，有能力克服當前困難。他又認為只要善用本地特色與人才，香港仍有很大發展潛力。

何韋瑩對成為狀元感到震驚和開心，成績與校內預測成績相若。不過原本有信心的數學延伸M2成績僅得5分，她有些許失望，但不打算上訴覆核。（何穎賢攝）

協恩狀元：燒賣魚蛋已經很吸引

協恩書院狀元何韋瑩認為香港若想吸引旅客，「燒賣、魚蛋已經好吸引」。她又說比起一些看似精美的公仔及雕像，外國人會對本地人眼中家常便飯、本地化的東西更有興趣。