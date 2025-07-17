結業潮︱上海弄堂跑馬地分店7.30結業　屹立22年　曾獲蔡瀾推薦

曾獲已故美食評論家蔡瀾生前推薦的上海菜餐廳「上海弄堂」，屹立於跑馬地22年的分店將於本月30日結業。上海弄堂發公告表示，面對成本壓力及市場變化，要無奈地「同跑馬地講聲：後會有期」，又指結業決定對他們來說「好唔容易」，希望顧客可以明白和體諒。上海弄堂現時仍有兩間分店，分別在天后及上環。



上海菜餐廳「上海弄堂」宣布，位於跑馬地的分店將於7月30日結業。（上海弄堂Facebook）

上海弄堂本月11日在社交媒體上宣布，跑馬地分店將於7月30日結業，但仍有天后及上環兩分店。文中表示，跑馬地分店在開業至今的22年間，「見證住無數香港人嘅生活片段」，在客人的信任及支持下，才可分享每一個溫情時刻，並留下很多十分珍貴的笑聲和故事。

上海菜餐廳「上海弄堂」宣布，位於跑馬地的分店將於7月30日結業，該店曾獲蔡瀾推薦。（上海弄堂Facebook）

上海菜餐廳「上海弄堂」宣布，位於跑馬地的分店將於7月30日結業。（上海弄堂Facebook）

但面對成本壓力和市場變化，上海弄堂指要「無奈咁同跑馬地講聲：後會有期」，又感慨香港餐飲業正值「寒冬」，在疫情、經濟壓力、租金高企等因素下，小店的生存空間愈來愈小。