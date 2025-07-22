結業潮｜灣仔關注精神健康小店暨展覽空間　稱曾日結零元下月結業

位於灣仔的SINCE Concept Store在2020年開業，是香港少數以推廣精神健康為主題的店舖，出售相關的小飾物、圖書等。店內設有展覽活動空間，長期讓公眾分享困擾、煩惱和鼓勵的字句，亦有舉行心理學講座等。



SINCE Concept Store將於下月10日結業，指零售市道持續不景氣，一天營業額僅一百幾十，甚至試過日結零元，縱使苦苦經營，「仍未能避免掉進結業浪潮」。



SINCE Concept Store目前正舉辦《很多事令我不快樂，但多謝你告訴我》3.0展覽，讓公眾分享感受到別人善意的難忘經歷。（吳焜曜攝）

學生參觀展覽所寫下的困擾，多於半數都是難以言喻的感受，如「自尊心低落」、「不喜歡被批判」等。第二位是家庭原因，如「家人期望構成壓力」、「家暴」等。第三位才是學業，如「公開試壓力」、「成績不理想」等。（吳焜曜攝）

店舖稱零售市道不景氣 今年資金更見緊絀

該店位於灣仔集成中心，開業至今五年，店舖曾策劃5個與心理健康相關的展覽、開辦藝術應用工作坊、主持心理學講座，亦有引入相關零售產品、出版圖書等。

店舖早前在社交平台宣佈結業消息，稱「縱使苦苦經營，我們仍未能避免掉進結業浪潮」，認為今年零售市道持續不景氣，一天營業額僅「一百幾十」，甚至試過日結零元，一直要借助其他資金支撐店舖經營，今年更見緊絀。

該店讓學生撰寫心聲卡，公眾可透過回應卡回應，抒發不快樂的感受。（吳焜曜攝）

該店有出售與心理健康相關的小飾品、產品及圖書等。（吳焜曜攝）

展覽展出公眾寫下的煩惱

店鋪正舉辦《很多事令我不快樂，但多謝你告訴我》展覽，展出公眾所寫下的困擾、煩惱、鼓勵、曾感受過的善意等等，參觀者亦可即場留下想法。展出的學生留言，多於半數受「自尊心低落」、「不喜歡被批判」等困擾。第二位是家庭原因，如「家人期望構成壓力」、「家暴」等。第三位則是學業，如「公開試壓力」、「成績不理想」等。

有人憶述小時候總渴望長大，但長大後發現自己「成為了最不想成為的人」，感覺事與願違，「要面對的事讓自己喘不過氣」，又討厭自己沒有勇氣。不過，他感謝身邊愛自己的人，在成長路上義無反顧地與他同行，讓他的困擾得以紓解。

有在學校做社工的參觀者留言，曾因「覺得自己唔適合」而萌生轉行念頭。不過，一名學生的鼓勵，讓他在困難中繼續堅持下去。（吳焜曜攝）

社工曾想轉行獲學生鼓勵繼續堅持

有在學校做社工的參觀者留言，表示工作上遇到很多痛苦的故事，亦曾因「覺得自己唔適合」而萌生轉行念頭。不過，有學生贈他一本名為《我係社工，搵人輔導吓我唔該》的書，對他說「你哋社工又要賣肝賣命賣笑，你都要輔導吓」。該社工深受鼓舞，得到在困難中繼續堅持下去的動力。

另外，展覽亦設有「交換秘密」角落，讓參觀者留下自己鬱結而未能宣諸於口的秘密，參觀者可以查看別人留下的秘密，細閱感受。

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另外，展覽亦設有「交換秘密」角落，讓參觀者留下自己鬱結而未能宣諸於口的秘密，又抽取別人早前留下的秘密，細閱感受。（吳焜曜攝）