8月5日黑雨破多項紀錄　梁榮武拆解因長條形雨帶：造成列車效應

天文台昨（5日）發出一周內第四次黑色暴雨警告信號，雨量打破141年來八月單日最高紀錄。香港氣象學會發言人梁榮武今（6日）在電台節目中表示，昨日暴雨有特別格局，長條形雨帶造成「列車效應」，大雨如列車車卡緊接着影響本港。被問到一日兩度發出黑色暴雨警告信號是否罕見，他認為「不罕見」，因黑雨現時已變得不罕見，也證明昨日的不是一般大雨。



2025年8月5日黑雨日，雨量打破141年來八月單日最高紀錄，暴雨中，外出市民狼狽。（資料圖片/梁鵬威攝）

「東西走向」雨帶造成列車效應

梁榮武在港台節目《千禧年代》中表示，昨日有特別格局，因為影響本港的雨帶為長條形，而且是「東西走向」，雨區由西向東移動，導致雨帶每部份都會經過香港。影響程度視乎雨帶形態及移動方向，昨日的雨帶亦造成「列車效應」，即大雨如列車車卡，當一陣大雨經過本港後，另一陣大雨便已緊接而來。

被問到一天內兩度發出黑色暴雨警告信號是否罕見，他認為黑雨本身便不罕見，因此一天內發出兩次黑雨警告亦不罕見，亦證明不是一般大雨。

香港氣象學會發言人梁榮武。（資料圖片）

他又指2023年的「世紀黑雨」亦有「列車效應」出現，不過「世紀黑雨」的雨帶是南北走向，由南向北移動，而且是由熱帶氣旋的外圍雨帶導致。今次暴雨則是由低壓槽引致。

至於為何昨日黑雨警告會維持如此長時間，梁榮武指，天文台每個暴雨警告都有客觀標準，視乎大雨毫米量決定發出紅色或黑色暴雨警告信號，但實際「未必跟足」，天文台會視乎實際情況，如預測到短期內將再有黑雨級別大雨，便不會立即轉換警告訊號，因不想訊息混亂。他又補充指，天文台已說明有關標準屬指導性質。

▼2025年8月5日 黑雨破多項紀錄▼



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梁榮武亦說，昨天有暴雨是因為滿足了水份充足等因素，而且有「高空擾動」，風向並不是平直的西風，便將原本雨區「發展得更勁」；亦因西風並不平直，因此昨日是間中大雨，及有不同雨量。此外，高空氣流向四方面擴散，將低層空氣扯上高空，繼而形成暴雨。