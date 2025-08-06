警察談判組用「心」救人50年　座右銘「仁者不憂」無愧於心

成立於1975年的警察談判組（PNC），今年迎來50周年金禧誌慶。首批前線成員之一、現任警察學院教官的嚴明，見證了談判組近四分一世紀的發展。他憶述，早年談判組成員須由警署警長或以上職級擔任，至2001年才首次向警員及警長敞開大門。嚴明把握此契機，與另外5名同事從眾多申請者中脫穎而出。他表示，「警員日常調解糾紛的經驗，與談判核心相通，再經嚴格訓練，同樣能勝任這份使命。」



嚴明曾到中國刑事警察學院分享談判技巧。（《警聲》圖片）

稱職談判員平均需5年實戰 談判專家「十年磨一劍」

新一期《警聲》指出，談判組招募競爭激烈，遴選過程以嚴謹著稱，包括即席演說考驗急智、模擬情景測試臨場反應、面試深挖特質，往往逾百名申請者中，僅10餘人能獲錄取以挑選出頭腦極度冷靜、具備深度同理心的精英。

過關斬將後，新隊員會展開為期半年的實習期，由資深成員擔任「師傅」，在實戰演練中傳授精髓。嚴明直言：「要成為一名獲認可的稱職談判員，平均需5年實戰積累；而能獨當一面的『談判專家』，更是『十年磨一劍』。」

逾9成案件涉企圖自殺 其餘包括挾持事件等

警隊對談判專家要求極高，他們肩負雙重使命：以聆聽化解干戈，用言語挽救生命。經手的案件逾9成涉及企圖自殺，其餘則為糾紛引發的挾持事件等。

嚴明最難忘的任務之一，是處理一名因情傷而持11寸長廚刀自殘的男子，「當時我恰巧在附近，立即趕赴現場，只見事主手掌血流如注，刀刃更直指要害。由於拍檔未到，我先啟動談判第一步—『積極聆聽』（Active Listening）。慶幸事主願意傾訴，大大推進了談判進程。結果用了約20分鐘，成功說服他放下利刃，送院治理。」

現任警察學院教官的嚴明自2001年加入談判組，見證了談判組近四分一世紀的發展。（《警聲》圖片）

「尊重與同理心是打開心門的萬能匙」

事件中，有衝鋒隊警員使用隨身攝錄機近距離紀錄，相關片段成為談判組重要的內部訓練教材。此役亦讓嚴明深刻體悟：「只要掌握積極聆聽，每名前線人員都能成為談判員。『人同此心，心同此理』，尊重與同理心，正是打開心門的萬能鑰匙。」

談判專家須敞開心扉，以真誠換取信任，引導事主走向生路。然而，並非每次行動都能如願。嚴明坦言，面對未如理想的結果，是每位談判員必經的歷練。團隊與警察心理服務課會提供全面支援。談判組的座右銘「仁者不憂」，正是砥礪隊員：只要傾盡全力，便無愧於心。

成功率逾97%居全球前列 關鍵在團隊協作

香港警隊談判組行動成功率逾97%，位居全球前列。嚴明揭示成功關鍵在於近乎無縫的團隊協作，「每次行動，主管運籌帷幄制定策略；主談專家專注與事主溝通；拍檔則負責全方位支援與聯絡。一旦察覺談判員身陷險境或情緒波動，隊友會立刻介入提醒，將團隊精神發揮至最佳效果。」

半個世紀以來，談判組在生死邊緣力挽狂瀾。嚴明期盼更多同仁加入，傳承這份以仁心為本、守護生命的使命。他寄語新人：「我們的工作，是為絕望者點亮一盞燈，給予一個選擇，種下一份希望。唯有懷抱謙卑，堅守專業，我們守護生命的路，才能走得更長、更遠。」