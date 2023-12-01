警談判組訓練模擬有人企跳　「鬼門關」前搶人　學用溝通技巧救人

「晚上8時，一名女子於黃竹坑一條天橋上企跳，警方到場後聯絡談判組人員到場協助。據了解，女子為香港大學地理系一年級學生，從小在台灣高雄長大，回港後重讀中五，經過兩次文憑試後考入港大。現場消息指，女子性格內向，朋友不多，早前與男朋友分手後更加專心學業，惟在中期考試成績不佳，加上家庭及與同學關係等問題，因而情緒不穩。」



這個不是真正的突發現場，而是警察談判組為期兩星期危機談判課程的模擬訓練。「你想死，你想跳落去，並唔係解決事情嘅方法」、「我要話畀你知，你唔係自己一個人，呢度好多人都好關心你嘅安全」、「我都希望知道究竟發咗啲咩重大事件令到你一直都咁唔開心」。今屆學員用盡所學，慢慢透過模擬訓練，鍛鍊出談判技巧。



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警察談判組每年平均為100宗個案出動

警察談判組成立於1975年，1985年加入自殺干預訓練，現時共有95位成員，分成4隊當值，每隊約20多人，每次時間為8天24小時全天候當值，每次出勤人數按事件嚴重及複雜程度所定，約3至10多人不等，大家分擔組長、談判員、記錄及聯絡人等工作。而今年首10個月，談判組已為70宗「有人在危險位置」、「有人被困」或「企圖自殺案」出勤，當中69宗個案成功談判，而根據過去幾年數字，談判組每年平均約為100宗個案出動。

這個為期兩星期的危機談判課程每兩年舉辦一次，遴選出來的學員要有良好溝通能力，創意思維，願意與人分享，團隊合作精神、尊重生命的心。今年共有15名學員參與，由警員到督察級不等，另有2位懲教、1位消防、警隊飛虎及反恐特勤、一位警隊臨床心理學家等，以及包括新加坡警方及澳門司警，共十位人士一同協助訓練新學員。

學員會在兩星期新訓練中修讀理論及模擬訓練，並且需要每日考試。首周訓練主要為學習聆聽技巧、自殺干預等；第二周則會涉及更多刑事成份的案件，如訓練如何面對反恐工作或挾持人質等問題。學員經過訓練後，便會接受6個月的實習，而成為正式後，亦需在兩年內出勤48小時，才可以繼續相關工作。

模擬場景 演藝學院學生扮演企跳學生朋友

就這個模擬港大生企跳場景，負責扮演企跳學生的年青女子，其實是現役談判組的成員，透過出勤經驗，她知道要如何演出這個角色，讓學員在作出訓練，而同時亦找了香港演藝學院的學生扮演企跳學生的朋友，給予現場最真實的反應。但在現實情況，如有事主的親友出現，談判組亦需確保親友對事主不會造成傷害，或令事主情緒更加不穩，才會讓親友上場協助。

談判組主管：面對年青人個案 首要穩定事主情緒

警察談判組主管廖珈奇指出，自殺原因往往複雜、很少單一問題，可能涉及精神健康、壓力等不同因素，每個年齡層的人士都有機會自尋短見，但年青人面對壓力時，未必有經驗能力去面對，更易有衝動的突發性行為，所以面對年青人個案時，最首要做的是穩定事主情緒，不要令現場環境惡化，而他們面對的困擾的情況，則慢慢透過聆聽去了解。而警方一直都有做預防自殺工作、例如與中小學成立危機處理小組，協助學校危機處理小組係事件發生之初時，盡量控制情況，令事主可以等到談判組成員到場處理。

而訓練當晚的另一個場景，就是模擬南亞裔人士，因工作及家庭問題困擾，在家中露台手持漂白水企圖自殺，此訓練涉及第三方人士在場，即翻譯人員，而談判組亦安排15名南亞裔警員及輔警在訓練中擔任翻譯員工作，訓練學員在與未受過訓練的第三方人士在場時如何擔任談判工作。在模擬演練中在模擬演練中訓練團隊刻意將難度升級，如事主情緒十分激動等情況，鍛練學員反應，訓練團隊亦會在中途介入，講解學員應對時優點缺點，希望可更快改善他們的情況。

廖珈奇指出，談判組不講官階，講專業、講能力，「唔講阿SIR，但要以謙卑心聆聽」，任何階級的人都可以做隊長，而處理個案時，最重要放開包袱，不要太多擔心，才可以盡力遊說，只要盡了力就沒有遺憾。

總訓練主任：勿誤解企圖自殺其實並不想死

警察談判組總訓練主任張健斌指，可能很多市民會誤解企圖自殺的人其實並不想死，但談判組會以對生命的尊重為出發點，而死是很多因素及勇氣，只要有這些危機出現，談判組就會用溝通技巧抒緩事主情緒，給事主一個機會回心轉意。他希望市民如發現企圖自殺事件，不要刺激事主，令談判可以有足夠空間進行。