大灣區青年招聘博覽開鑼　求職者指內地發展更好：唔介意落地生根

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-23 14:20

為鼓勵年輕人到大灣區工作和發展事業，政府早前推出「大灣區青年就業計劃」，並於今明兩日舉辦「大灣區青年就業計劃招聘博覽。雖然今日（23日）到場人數不多，但求職者對內地的發展機遇抱正面態度，指香港與內地逐漸已融為一體，認為現時到大灣區發展是有利無弊。亦有求職者以支付寶為例，認為香港發展落後，稱「返到上去發展到唔介意搬上去住，落地生根。」

旺角麥花臣場館今日11時現場的求職人士不多，一小時內僅得約30人進場，勞工處表示，今日截至下午2時有約150人進場。而招聘會共有20間公司參與，包括中國銀行、中華媒氣、渣打銀行、博雅教育等。

香港缺乏工業設計相關的工作

到場的求職的27歲的甘先生，於華僑大學就讀工業設計，他表示兩周前曾向「又一科技有限公司」寄求職信，而該公司亦在招聘會擺攤，故親自到場面試，獲「暫時都可以」的通知。他又指，並非因計劃提供不低於1.8萬元而求職，解釋因香港缺乏工業設計相關的工作，此行是為了尋求機會。

他又說，「其實對我嚟講任何一個城市都冇所謂」，指於內地讀書的數年，了解到內地生活比香港更好，如支付寶早於7年前已在內地興起，但香港近年才開始興起。他亦不擔心適應的問題，指每個城市的生活習慣亦不同，更稱「返到上去發展到唔介意搬上去住，落地生根。」

「而家去大灣區發展應該有利冇弊」

24歲的黃先生於科技大學就讀數學與經濟，他希望任職金融、市場策劃相關的工作，並指已到中國銀行的攤位查詢。他解釋，由於想嘗試到其他城市工作，認為大灣區發展蓬勃，如深圳、廣洲均適合發展，「最主要想畀機會自己選擇啫，唔單止香港，大陸都試一試。」

黃先生亦不擔心到內地生活會難以適應，稱過去曾到重慶的社福機構實習半年。雖然香港早前曾發生反修例事件，指倘若在內地工作會避談相關話題。」他更指，香港與內地逐漸已融為一體，認為「如果而家去大灣區發展應該有利冇弊。」

內地學生香港求職不果

雖然有土生土長的香港人北上尋求工作機會，不過有內地長大的年輕人在香港求職不果，打算重返內地工作。24歲的陳小姐為佛山人，於城市大學就讀應用經濟學研究生。她表示，希望任職金融相關的職位，惟疫情衝擊之下企業均減少招聘，同時缺乏面對面求職的機會，一般以視像或電話傾談，認為難以表現自己，因此今日親身前來招聘會，希望給予公司積極正面的印象。

陳亦指，由於臨近畢業，近月已向8間公司寄出求職信，只獲得兩間保險公司回應，認為香港求職的競爭激烈，不過她認為在香港工作的經驗，有利將來返回內地工作。她稱，雖然家鄉佛山生活舒適及壓力不大，但認為在大城市工作能讓視野更廣闊。「目前大環境競爭係大，所以有機會都希望揸住。希望趁後生，辛苦啲冇所謂。

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延長▼