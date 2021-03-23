增12宗確診8輸入4本地　88歲平田邨退休翁源頭未明　曾到啓田潮福

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-23 16:03

本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心今日（23日）公布，新增12宗確診個案，至今本港個案累計11,410宗。新增個案中8宗為輸入個案，1宗為源頭不明本地個案，其餘3宗與本地個案有流行病學關連。

一宗源頭不明個案#11407，為一名88歲退休男士（於3月17日發燒，3月22日到基督教聯合醫院急症室求醫，其後確診。

據當局昨日交代，該個案居於藍田平田邨平善樓，屬於強制檢測大廈，同座另一名確診人士所居的單位屬不同座向及樓層，並相隔好遠。

他不太記得自己的出入活動，曾於3月8日至14日每日到啓田商場「潮福龍蝦專門店」，據聞有一人與伯伯一起飲茶，仍然在追蹤中。

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3宗有關連個案，屬於西營盤健身中心URSUS fitness群組，包括患者#11399為38歲女、#11400為33歲男、#11401為51歲女。

菲抵港人士南區奧華酒店檢疫確診

8宗輸入個案的出發地，包括由法國抵港有1宗、巴基斯坦抵港有4宗、菲律賓抵港有2宗、及印尼抵港有1宗。當中個案#11409為37歲男，由菲律賓抵港，在香港奧華酒店‧南岸檢疫。

過去十四天由3月9日至22日，累計新增298宗個案，包括225宗本地個案，其中43宗源頭不明。

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