旺角甜品店DOUX未經勞工處同意修改本地招聘條件 遭行政制裁
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
勞工處今日（18日）公布，確認DOUX Limited違反「補充勞工優化計劃」下的本地招聘規定，向其甜品業務施加行政制裁，即日起拒絕處理該公司未來一年及已提交的輸入勞工申請。翻查資料，該公司曾在旺角樓上舖開設甜品店「DOUX」，惟網上美食指南OpenRice顯示已結業。
繼8月份先後有除蟲公司和中菜廳違反本地招聘規定後，勞工處今日公布，早前接獲投訴指，DOUX Limited申請「補充勞工優化計劃」輸入廚房雜工期間，違反本地招聘的規定。
DOUX違反本地招聘規定 勞工處施加行政制裁
勞工處經調查後，確定該公司未獲得同意的情況下，修改申請職位在本地公開招聘列出的招聘條件，包括工作地點及職務範圍，違反本地招聘規定，故施加行政制裁。
即由今年11月17日起拒絕處理該公司隨後一年提交的「補充勞工優化計劃」輸入勞工申請，並同時中止處理其已提交的申請。
勞工處籲僱主必須嚴格遵守優化計劃的規定
勞工處指，「補充勞工優化計劃」訂明，僱主如違反勞工或入境法例、優化計劃或標準僱傭合約的規定，勞工處會作出行政制裁，包括撤銷僱主已獲得的輸入勞工批准，以及拒絕處理僱主隨後提交的申請。
勞工處提醒經優化計劃申請輸入勞工的僱主，必須嚴格遵守優化計劃的規定，包括優先聘用合適的本地勞工。
DOUX位於旺角樓上舖已結業 TVB曾多次到訪拍節目
翻查資料，DOUX Limited在旺角樓上舖經營一間甜品店「DOUX」。該店位於彌敦道726號18樓，能夠俯瞰整個旺角美景，無綫電視製作團隊也曾多次到訪該店拍攝節目，不過網上美食指南OpenRice顯示已結業。
