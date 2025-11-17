結業潮｜Pizza-BOX火炭店員被拖糧3個月集體裸辭　勞工處促付欠薪

【結業潮／餐飲業／Pizza-BOX／薄餅／勞工處】本港結業潮持續，據悉連鎖薄餅店Pizza-BOX火炭店自今年8月起拖欠員工薪金，涉及最少6名全職及兼職員工，合計欠款約10多萬元，他們在11月8日集體「裸辭」並向勞工處求助，該店同日起結業。



勞工處今日（17日）表示，知悉事件後已聯繫僱主代表，嚴正要求他們盡快清付僱員欠薪，勞工督察會巡查工作場所，查核僱主是否已履行《僱傭條例》下的責任，並就僱主涉嫌違反條例進行刑事調查。



翻查資料，Pizza-BOX源自美國連鎖薄餅品牌Domino's Pizza，惟後來2003年特許經營合約完結，營運商改名Pizza-BOX，並保留原有的特色及風味，高峰期在全港開設14間門店，目前僅剩觀塘最後一間分店。



《香港01》今日下午致電Pizza-BOX的辦工室電話，但無人接聽，至於電郵查詢仍在等待回覆。



有讀者報料指，連鎖薄餅店Pizza-BOX自今年8月起拖欠火炭店員工薪金。（Google Map街景截圖）

Pizza-BOX目前全港僅剩觀塘觀塘康寧道最後一間分店。（Pizza-BOX FB圖片）

Pizza-BOX被指自今年8月起拖欠火炭分店員工薪金

今年多間連鎖餐飲品牌相繼結業，Pizza-BOX近年縮減分店，據悉火炭分店更自今年8月起拖欠員工薪金，涉及最少2名全職及4名兼職工，包括廚房及司機等，合計欠款約10多萬元。

Pizza-BOX高峰期曾在全港開設14間門店，圖為筲箕灣店。（Pizza-BOX FB圖片）

火炭分店員工集體「裸辭」 向勞工處求助

由於該店員工一直未能取得薪金，他們在11月8日集體「裸辭」，店舖由於再無人手運作，已在同日「被動」結業，其後員工向勞工處求助，獲安排下周三（26日）到勞資審裁處追討欠薪。

截至11月17日，Pizza-BOX的網上點單系統只餘下觀塘分店供揀選。（網頁截圖）

勞工處︰嚴正要求僱主清付欠薪 將行刑事調查

勞工處回應指，知悉事件後已聯繫僱主代表，嚴正要求他們盡快清付僱員欠薪。根據《僱傭條例》，僱主須在工資期屆滿7天內支付工資，若僱員被拖欠薪金及其他僱傭權益，應盡快聯絡勞工處勞資關係科分區辦事處，處會提供適切協助。

勞工處的勞工督察會巡查工作場所，查核僱主是否已履行《僱傭條例》下的責任，並會就僱主涉嫌違反《僱傭條例》進行刑事調查。

Pizza-BOX源自美國連鎖薄餅品牌Domino's Pizza。（Dominos網頁圖片）

Pizza-BOX源自美國連鎖薄餅品牌Domino's Pizza

翻查資料，Pizza-BOX源自美國連鎖薄餅品牌Domino's Pizza，該品牌在1985年進軍香港及澳門，惟後來2003年2月特許經營合約完結，營運商改名Pizza-BOX，在同年3月重新開業，並保留原有的特色及風味。

Pizza-BOX稱薄餅百份百採用法國麵粉。（Pizza-BOX FB圖片）

Pizza-BOX主攻平民路線 新冠疫情期間推自取七折優惠

Pizza-BOX主攻平民路線，每逢節假日都會推出優惠，例如外送任何正價大薄餅一個，加20元即可換購同等價值薄餅一個，新冠疫情期間更推出外賣自取七折優惠，以及天天超值套餐等，二人簿餅餐162元，又強調百分百採用法國麵粉製作薄餅。

Pizza-BOX主攻平民路線，每逢節假日都會推出優惠。（Pizza-BOX FB圖片）

高峰期全港14間店 目前僅剩觀塘最後一間店

Pizza-BOX高峰期在全港開設14間門店，包括旺角、紅磡、元朗、筲箕灣及大埔等，惟近年門店數目不斷縮減，其中位於將軍澳富寧花園已開業35年的分店，已在9月底結業，根據外賣頁面顯示，目前全港僅剩觀塘康寧道最後一間店。