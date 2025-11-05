浸大外判清潔工稱「被自願離職」　孫玉菡：要求勞工處接觸事主

清潔服務業職工會早前表示，一名曾參與工潮的浸會大學清潔工人，遭承辦商莊臣兩度要求簽署由上司手寫的「自願離職信」。勞工及福利局局長孫玉菡表示留意到事件，事主暫時未接觸勞工處，他已要求勞資關係科主動提供協助。



一名曾參與工潮的浸會大學清潔工人，遭承辦商莊臣兩度要求簽署「自願離職信」。（清潔龍阿珍facebook相片）

一名曾參與工潮的浸會大學清潔工人，遭承辦商莊臣兩度要求簽署「自願離職信」。（資料圖片 / 龔嘉盛攝）

香港浸會大學今年8月更換清潔服務外判承辦商，由莊臣控股有限公司接手，但與工友有薪酬爭議。（資料圖片 / 林子慰攝）

香港浸會大學今年8月更換清潔服務外判承辦商，由莊臣控股有限公司接手，但與工友有薪酬爭議。（資料圖片 / 林子慰攝）

今年八月，浸會大學改聘莊臣控股有限公司任清潔外判商，過渡前一週，外判清潔工發起工潮，抗議遭凍薪或減薪，最終成功爭取加薪及每月發放津貼等。六旬清潔工英姐曾參與工潮，至上月24日，公司主管聲稱英姐負責的廁所有污跡，遂取出由主管手寫的「自願離職信」，要求工友簽署，英姐受壓下被迫簽署。

她事後向清潔服務業職工會求助，翌日在該會陪同下與莊臣代表會面，會面期間莊臣承諾撤回解僱決定。兩日後，即上月27日，莊臣在未知會工會情況下，以「未達工作要求」為理由，再次要求英姐簽署一份內容相同的「自願離職信」。據了解，英姐現時已離職。

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片 /王海圖攝）

孫玉菡：要求勞工處接觸事主

勞工及福利局局長孫玉菡今日（5日）出席活動後見傳媒表示，據他了解，事主暫時未接觸勞工處，他已要求勞工處勞資關係科主動接觸事主，「睇下可唔可以幫到佢」。孫玉菡又稱，本港有完善勞工法例，如果任何僱員認為自己應得權益受損，應主動尋求勞工處協助。

浸大日前則表示，非常關注事件，已責成承辦商即時跟進及詳細交代情況，並盡快與有關員工商討可行方案，例如調動工作崗位。浸大又稱，一向重視承辦商的企業社會責任、服務質素和專業表現，並設嚴謹監管制度。若發現承辦商有任何不當或未符標準之處，必將按既定機制嚴正處理。