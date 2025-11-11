勞工處招聘會｜周四、周五旺角舉行 82%為全職 月薪與工種一覽
勞工處招聘會2025 / 新起點中高齡招聘會。最新失業率升至3.9%，勞工處本周四及周五（13及14日）在旺角麥花臣場館（室內）舉行新起點中高齡招聘會，為求職人士提供大量飲食、零售及其他不同行業的職位空缺。勞工處指，求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。新起點中高齡招聘會職位類別、大部份職位月薪及詳情一文看清。
勞工處招聘會2025/新起點中高齡招聘會幾時舉行？
．勞工處本周四及周五（13及14日）舉行新起點中高齡招聘會
勞工處招聘會2025/新起點中高齡招聘會邊度舉行？
．新起點中高齡招聘會在旺角奶路臣街三十八號麥花臣場館一樓舉行（近旺角港鐵站E2出口）舉行
勞工處招聘會2025/新起點中高齡招聘會開放時間為何？
．上午十一時至下午五時三十分，費用全免。每日截止入場時間為下午五時。
勞工處招聘會2025/新起點中高齡招聘會有什麼職位類別？
．室內設計師、工程主管、電腦系統管理員、數據中心技術員、驗車員、車務督導員、飛機引擎維修見習技工、營業主任、助理文員、店舖主任、書店助理、食品生產操作員、包裝員、廚師、侍應、保安員、平安鐘服務專員和的士司機等。
勞工處招聘會2025/新起點中高齡招聘會職位月薪是什麼？
．大部份月薪介乎一萬二千元至二萬五千元
勞工處招聘會2025職位空缺有學歷及工作經驗要求嗎？
．約百分之九十五的職位空缺學歷要求為中七或以下，約百分之四十六的職位空缺無需相關工作經驗。
勞工處指，為期兩日的招聘會共有超過六十間機構參加，合共提供超過二千八百個不同行業的優質職位空缺，其中近一千九百個來自飲食業、零售業及物業管理業。招聘會每日分別約有三十間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。
