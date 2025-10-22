外勞｜餐飲業、住宿業2年入近3.8萬人　勞工處轉介本地工僅8%獲聘

勞工處自前年9起推行「補充勞工優化計劃」，暫停原有26個職位類別及非技術或低技術職位不得輸入勞工規定。勞工及福利局今日（22日）書面答覆勞工界議員周小松提問稱，「補充勞工優化計劃」推行至上月，餐飲服務業及住宿服務業分別申請輸入 60,449 名和2,982名外勞，其間獲批輸入人數分別為35,589名和2,102名。



同期，勞工處在僱主進行優化計劃下本地招聘期間，分別就餐飲服務業及住宿服務業作出1,257宗及441宗就業轉介，有107名及33名求職者獲僱主提出聘用，即僅約8.2%，當中今年涉及餐飲服務業的文員職位轉介共66宗，但「零獲聘」。



勞工處9月10日一連三日辦招聘會，當日在西九龍就業中心，參與「補充勞工優化計劃」招聘會不算多。（資料圖片/梁鵬威攝）

勞工及福利局指，自「補充勞工優化計劃」推行以來截至上月，共接獲7,932宗來自餐飲服務業及223宗來自住宿服務業的申請，分別涉及申請輸入60,449 名和2,982 名勞工，其間獲批的餐飲服務業和住宿服務業申請分別為 5,188 宗和167 宗，獲批輸入勞工人數分別為 35,589名和2,102 名。

截至今年9月，優化計劃下，餐飲服務業及住宿服務業獲批輸入勞工人數分別為35,589名和2,102名。（立法會文件 ）

餐飲業7932宗申請10宗被拒 涉未符本地僱員與輸入勞工2比1規定

同期，有10宗餐飲服務業的申請被拒絕，涉及44 名輸入勞工，申請被拒絕的主要原因包括未能符合全職本地僱員與輸入勞工的2比1人手比例規定、僱主有不良紀錄等。

勞工處9月10日一連三日辦招聘會，當日在西九龍就業中心，參與「補充勞工優化計劃」招聘會不算多。（資料圖片/梁鵬威攝）

截至2025年9月，勞工處在僱主進行優化計劃下本地招聘期間，分別就餐飲服務業及住宿服務業作出1,257宗及4,41宗就業轉介，有107名及33名求職者獲僱主提出聘用，兩年多期間，不同工種獲聘率介乎0%至最高的50%，均涉餐飲服務業的文員職位，但值得一提，2023年9月至12月的50%獲聘率是當時只有2宗轉介，到截至9月30日的今年，轉介共66宗，但「零獲聘」。