賽馬會首度派隊出戰英國騎師賽識價盃　隊長何澤堯：一定全力以赴

香港賽馬會今日（4日）在沙田馬場公布，將首次派出「香港隊」參與8月8日在英國雅士谷馬場舉行的第25屆識價盃（Shergar Cup），將由本地培育騎師何澤堯領軍，聯同周俊樂與霍宏聲，在此國際舞台上與多位世界級頂尖騎師同場較量。何澤堯說：「非常榮幸可以代表香港出賽，一定會全力以赴。」



何澤堯（中）、周俊樂（右二）及霍宏聲（右一）合組的「香港隊」，在公佈儀式上接過專屬隊衣（馬會圖片）

何澤堯（中）、周俊樂（右二）及霍宏聲（右一）將合組香港隊出戰識價盃（馬會圖片）

馬會表示，識價盃為最具代表性的國際騎師隊際賽之一，重要程度有如高爾夫球壇著名賽事萊德盃（Ryder Cup）。「香港隊」屆時將與由多位海外冠軍級騎師組成的「英國及愛爾蘭隊」、「歐洲隊」及「世界隊」一較高下，爭奪這項備受全球馬迷關注的國際殊榮。

馬會賽馬事務執行總監夏定安今日於公佈儀式上頒授「香港隊」的專屬隊衣予三位參賽騎師，並向隊長何澤堯頒授香港賽馬會的旗幟，而雅士谷馬場賽馬及公共事務總監Nick Smith亦有出席儀式。

香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安（右）及雅士谷馬場賽馬及公共事務總監Nick Smith（左）出席識價盃「香港隊」公佈儀式（馬會圖片）

何澤堯曾於2019年代表「世界隊」出賽並助該隊贏得冠軍，今屆他將擔任識價盃史上首支「香港隊」的隊長，他說：「非常榮幸可以代表香港出賽，尤其今次為『香港隊』史上首次亮相識價盃，一定會全力以赴。」

夏定安表示，馬會組成「香港隊」參賽，反映了香港賽馬具備世界級數，而能夠在香港發展的騎師無論身處全球任何地方均具備首屈一指的競爭力。他說，今年的識價盃納入全球匯合彩池更是令人振奮。「這正是我們致力於持續推動賽馬運動全球化，以及促進全球各地頂級賽馬盛事發展的自然進程。」

周俊樂於5月夥拍「光年魅力」揚威三級賽。（馬會圖片）

香港隊隊長何澤堯於2012年從馬會見習騎師學校畢業，至今已在港累積640多場頭馬，更曾夥拍名駒「金鎗六十」屢創紀錄，實力廣獲認同。周俊樂同樣在馬會見習騎師學校受訓，於2021年畢業，今季已累積46場頭馬，在騎師榜上暫列第五位，是季內至今成績最佳的本地培育騎師，正力爭首奪為嘉許季內取得最多頭馬的土生土長騎師而設的「告東尼獎」。

霍宏聲曾於2018/19及2019/20年度馬季兩度榮膺南非冠軍見習騎師。（馬會圖片）

來自南非的霍宏聲則生於當地著名賽馬世家，他在港長大，曾返回南非策騎，並於2021年回流香港發展，至今已在港累積超過160場頭馬。