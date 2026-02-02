國際馬術盛典壓軸障礙賽鬥快精準跨越1.5米高物件　德國騎師奪冠

第二年在亞洲國際博覽館舉行的浪琴香港國際馬術盛典2026昨日（1日）結束，壓軸上演「5*國際馬術障礙賽」，騎師需於最短時間內精準跨越高達1.5米的障礙，最終由德國騎師Richard Vogel勇奪冠軍殊榮。



去年大受歡迎的雪特蘭小馬大賽今次亦回歸， 讓觀眾欣賞活潑可愛的小型馬匹與年輕騎手在迷你賽道上激烈競速 。（亞博館提供圖片）

再辦雪特蘭小馬大賽 首辦狗狗障礙挑戰賽

亞博館表示，今次動用了6個相連的無柱式展館，將超過36萬平方呎的展覽空間，於極短時間內變裝為符合FEI國際標準的室內馬術賽場；特別將其中一個展館改建為可容納超過70匹國際賽駒的專屬馬廄區，並對通風、溫度、濕度、隔音及氣味管理等作周全部署。場內更同時設置兩個國際標準沙池，分別用作比賽及練習用途。

館方稱，本次活動突破傳統體育賽事框架，以豐富多元的節目內容，成功吸引不同年齡層與背景的觀眾入場。除了受歡迎的雪特蘭小馬大賽、亞洲青年挑戰賽等賽事外，更首次舉行「香港機場管理局呈獻・狗狗障礙挑戰賽」。

今年首度引入 「香港機場管理局呈獻・狗狗障礙挑戰賽」。（亞博館提供圖片）

狗狗時裝秀在購物與生活村登場。（亞博館提供圖片）

5*國際馬術障礙賽競技水平與奧運會看齊

焦點賽事之一的「亞洲國際博覽館速度賽——5*國際馬術障礙賽」壓軸上演。賽事屬國際馬術聯會（FEI）最高級別的CSI5*賽事，競技水平與奧運會看齊。騎師需於最短時間內精准跨越高達1.5米的障礙，速度、技術與人馬合一的默契缺一不可，毫釐之差均可能影響排名。

來自德國的Richard Vogel以45秒82的佳績奪亞洲國際博覽館速度賽冠軍。（亞博館提供圖片）

經過一輪激烈角逐，最終由德國騎師Richard Vogel，以45秒82佳績勇奪冠軍殊榮，由亞博館行政總裁陳芳盈頒發獎項。

亞洲國際博覽館速度賽「5* 國際馬術障礙賽」由亞博館行政總裁陳芳盈頒發獎項。（亞博館提供圖片）

除專業場地外，亞博館在場內設有匯聚多元品牌的購物與生活村、多個輕食及特色餐飲攤位，以及由亞博館主廚主理的貴賓區與包廂，為來自世界各地的觀眾與嘉賓提供款待。館方指這種融合高端體育、餐飲與娛樂體驗的模式，其豐富的親子與互動元素，更有效吸引家庭客群、青年旅客及高消費力訪客，實現政府旅遊藍圖2.0中馬術產業與旅遊體驗的雙贏發展。

場內佔地逾18萬平方呎的購物與生活村，設有狗狗時尚秀、讓小朋友親身體驗的玩具馬比賽，以及DJ表演。壓軸日更迎來人氣歌手陳卓賢（Ian）演出。

農曆新年將至，亞博館特別設置新春主題互動區，有花海藝術裝置和多個賀年打卡位，將傳統新春元素融入馬術盛事，供入場人士觀賞和打卡。觀眾除可求籤、許願、換領多款鬼馬賀年掛飾，更可獲得由本地藝術家聯乘亞博熊推出的馬年限定揮春。大批家庭、年輕觀眾及海外旅客入場。

亞博館表示，希望透過節慶化及文化體驗設計，讓國際旅客在欣賞馬術競技同時，深入感受香港的新春文化，體驗一場結合體育、藝術與旅遊的節慶活動。