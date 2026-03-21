全民造星「靚仔醫生」蘇浚祈網上晒急症室救病人相片　醫管局跟進

一名隸屬九龍西醫院聯網的急症室醫生，近日在個人社交平台instagram限時動態發布一張在急症室的急救房內，在為病人電擊搶救的照片，並寫着「久久一遇的Cardioversion（電擊整律術）全部入晒來睇我電人」。有關發文隨後被人截圖並在網上傳開，引來多人質疑相關行為涉有違醫生專業操守。消息傳開後，該醫生迅速刪除帖文，一度將帳戶由公開轉為私人閱覽。翻查涉事醫生的用戶名稱，他曾參加ViuTV選秀真人騷《全民造星III》，名叫蘇浚祈（Jensen），外號「靚仔醫生」。



醫管局今日（21日）回應指，九龍西醫院聯網非常重視保障病人私隱，強調絕不容許員工，以任何形式泄露病人私隱的行為。聯網會檢視事件，若發現有員工違反規定，將根據既定人事程序處理，有需要時轉交相關監管機構跟進。



有網民近日在網上社交平台Threads發文指，有醫生將在急救房搶救病人的畫面發布在社交平台。（Threads@joelo2022圖片）

根據網民上傳的圖片顯示，涉事醫生IG帳戶名稱為「sojendr」。（Threads@redhorseredsheep圖片）

網民揭醫生網上發布搶救病人相片 質疑有違專業操守

根據《醫院管理局附例》，禁止在公營醫院內拍攝照片或影片，以保護病人隱私。不過，有網民近日在網上社交平台Threads發文指，有公院醫生在IG上發布急症室救人時的相片，認為違反醫院規定及有違醫生專業操守。

根據該網民上傳的截圖顯示，涉事醫生IG名稱為「sojendr」，在其IG限時動態發布一張背景為醫院急症室內急救房的圖片，並有多名醫護人員在場圍着正接受搶救的病人，該醫生並留言稱「久久一遇的Cardioversion（電擊整律術），全部入晒來睇我電人」。有關截圖在網上被傳開，引來多人留言熱議。涉事醫生聞悉亦已將該帖文及圖片刪掉，一度將帳戶由公開轉為私人閱覽。

涉事醫生亦有在ig上傳到訪非洲時在當地醫院治理病人的相片。（Threads@winkpigwestoid圖片）

涉事帳戶為《全民造星》參賽者蘇浚祈所有 外號「靚仔醫生」

綜合網民留言及翻查資料，涉事ig「sojendr」的用戶為公院急症室醫生蘇浚祈（Jensen），曾於2020年參加ViuTV選秀真人騷《全民造星III》入選83強，因為身高183厘米，有健身的習慣，當時有「靚仔醫生」之稱。他在參賽期間任職腦神經外科醫生，其後新冠疫情轉往急症室當值，目前隸屬九龍西醫院聯網。

翻查《全民造星III》資料顯示，2020年蘇浚祈Jensen年約31歲，入行年資6年，IG用戶名稱正是「sojendr」。（ViuTV＠FB圖片）

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醫管局︰若發現有員工違反規定 轉交監管機構跟進

醫管局今日（21日）回應指，九龍西醫院聯網非常重視保障病人私隱，所有員工必須嚴格遵守相關規定，以保障病人私隱不受侵犯，強調絕不容許員工，以任何形式洩露病人私隱的行為。聯網會檢視事件，若發現有員工違反規定，將根據既定人事程序處理，有需要時轉交相關監管機構跟進。