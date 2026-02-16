馬年｜醫管局營養師推薦健康盆菜　賀年同時兼顧健康（附食譜）

今日（16日）為年廿九大除夕，醫管局營養師賴穎琪指，農曆新年期間，難免會享用豐盛佳餚，飲食可依據「低油、低鹽、低糖、高纖維」的「三低一高」原則。她建議一個盆菜食譜，令在享受傳統風味的同時也可照顧健康。



賴穎琪亦額外給了一些過年飲食「貼士」，例如吃飯前可先喝湯，或先進食蔬菜「墊底」，增加飽腹感，以免過量進食。另外，新年假期期間亦可約朋友進行行山等活動。



賴穎琪建議的盆菜。（洪戩昊攝）

以節慶食品盆菜為例，其烹調方式及食材選擇有不少不健康之處；所以，賴穎琪建議可透過食材替換與烹調方法的調整，令在享受傳統風味的同時也可照顧健康。

盆菜內容如下：

（1）「吉慶有餘麵」- 魚蓉麵

（2）「錦繡百花卷」- 蔬菜雞卷

（3）「哈哈笑常開」- 蝦膠釀羊肚菌

（4）「翡翠白玉丸」- 豆腐蔬菜素丸子

（5）「鴻運金蕉卷」- 全麥薄餅配紅豆香蕉



食譜為六人份量。

素菜魚香清湯底

材料：大豆芽200克、白蘿蔔四分一條、適量大地魚粉、適量鹽/蠔油

做法：

1. 白蘿蔔去皮切塊；大豆芽洗淨備用

2. 將水煮沸，加入白蘿蔔塊，中火煮約20-30分鐘至白蘿蔔半透明

3. 加入大豆芽和大地魚粉，再煮五分鐘即可。可依口味加鹽/蠔油調味



醫管局營養師賴穎琪。（洪戩昊攝）

「吉慶有餘麵」- 魚蓉麵

材料：冰魚柳200克（約兩塊魚柳）、菠菜20克（預先烚熟，及榨乾水份）、木薯粉40克、鹽八分一茶匙、白胡椒粉二分一茶匙

吉慶有餘麵。（洪戩昊攝）

做法：

1. 將魚柳、菠菜、鹽、木薯粉和白胡椒粉放入食物處理器，攪打至細膩起膠

2. 將魚麵糊放入裱花袋（或厚實的保鮮袋，在一角剪一個小口）

3. 將水煲後轉中小火保持微滾。將魚蓉麵糊直接擠入沸水中，形成麵條狀

4. 待麵條浮起後撈出，過冷河使口感更爽彈



「錦繡百花卷」- 蔬菜雞卷

材料：去皮雞扒兩塊、紅燈籠椒四分一個、紅蘿蔔五分一條、粟米仔兩條、秋葵兩條、鹽、白胡椒粉

錦繡百花卷。（洪戩昊攝）

做法：

1. 雞扒以少許鹽及白胡椒粉醃製。蔬菜切條，用少許油炒至半熟備用

2. 蔬菜放雞肉上捲緊，用棉繩綁緊成雞卷

3. 將水煲滾，把雞卷放入鍋中。轉小火慢煮約20分鐘，直到雞肉熟透

4. 將煮熟的雞卷放入冰水至完全冷卻便可切片



「哈哈笑常開」- 蝦膠釀羊肚菌

材料：冰鮮蝦200克、蘆筍四條（切粒）、羊肚菌乾六隻、粟粉兩茶匙、鹽二分一茶匙

哈哈笑常開。（洪戩昊攝）

做法：

蝦滑：將冰鮮蝦、鹽、粟粉放入食物處理機，打成粗粒狀，再拌入蘆筍粒



蝦膠釀羊肚菌：

1. 羊肚菌乾用暖水浸15分鐘，浸軟後印乾水

2. 將大約兩湯匙的蝦滑釀入羊肚菌中

3. 水滾後，將釀好的羊肚菌放入碟中，大火蒸8分鐘



「翡翠白玉丸」- 豆腐蔬菜素丸子

材料：板豆腐300克、冬菇兩隻、紅蘿蔔三分一條、馬蹄五粒、粟粉兩至三湯匙、（素）蠔油一茶匙、芝麻油一茶匙

翡翠白玉丸。（洪戩昊攝）

做法：

1. 將板豆腐壓碎瀝乾，紅蘿蔔，冬菇及馬蹄切成細粒

2. 將所有食材與調味料放入碗中，攪拌均勻至可成團

3. 取適量餡料，用手揉成丸子的形狀

4. 放入預熱的烤箱以180°C烤15分鐘，或使用少油煎至金黃熟透



「鴻運金蕉卷」- 全麥薄餅配紅豆香蕉

材料：全麥麵粉100克、雞蛋一隻、脫脂奶250毫升、糖15克、香蕉一隻（切成條狀）、紅豆蓉：紅豆50克、蜜糖15克

鴻運金蕉卷。（洪戩昊攝）

做法：

紅豆蓉：

1. 紅豆洗淨後浸泡至少四小時（或隔夜）

2. 將紅豆放入鍋中，加水蓋過紅豆，大火煮沸後轉小火，蓋鍋蓋煮約40-60分鐘，期間偶爾攪拌並補充熱水，直至紅豆軟爛

3. 加入蜜糖，用鍋鏟邊壓碎紅豆邊攪拌，煮至喜歡的濃稠度即可



全麥薄餅配紅豆香蕉：

1. 將雞蛋，脫脂奶及糖放入碗中拌均，再加入全麥麵粉攪拌均勻至無顆粒的糊狀

2. 熱鍋後轉小火，倒入適量麵糊，攤成圓形薄餅。煎至一面定型後翻面，兩面微焦即可取出

3. 將薄餅平鋪，放上紅豆與香蕉條，捲起成卷狀即可



醫管局營養師過年飲食「貼士」：先食蔬菜「墊底」

賴穎琪亦額外給了一些過年飲食「貼士」，例如吃飯前可先喝湯，或先進食蔬菜「墊底」，增加飽腹感，以免過量進食。另外，新年假期期間亦可約朋友進行行山等活動。她亦呼籲市民不要依賴營養補充品，然後放肆進食；改善營養吸收要由食物著手。