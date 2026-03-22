《造星III》醫生被指洩病人私隱　蘇浚祈澄清遭舊同事改圖報復

曾參與《全民造星III》、外號「靚仔醫生」的蘇浚祈（Jensen），是隸屬九龍西醫院聯網的急症室醫生，不過近日他被指洩露病人私隱、有違醫生專業操守。有網民近日在網上社交平台Threads發文，貼出一張來自IG賬戶「sojendr」的限時動態截圖，照片背景為醫院急症室內急救房，有多名醫護人員在場圍着正接受搶救的病人，該醫生留言：「久久一遇的Cardioversion（電擊整律術），全部入晒來睇我電人」。

曾參與《全民造星III》、外號「靚仔醫生」的急症室醫生蘇浚祈（Jensen），近日捲入洩露病人私隱風波。（ViuTV）

翻查《全民造星III》資料顯示，2020年蘇浚祈Jensen年約31歲，入行年資6年，IG用戶名稱正是「sojendr」。（ViuTV＠FB圖片）

有關截圖在網上被傳開，引來多人留言熱議，醫管局亦回應指非常重視保障病人私隱，強調絕不容許員工，以任何形式泄露病人私隱的行為。聯網會檢視事件，若發現有員工違反規定，將根據既定人事程序處理，有需要時轉交相關監管機構跟進。涉事醫生蘇浚祈其後一度將帳戶由公開轉為私人，而今日（22日）就轉為公開，並在社交平台開腔回應。

有網民近日在網上社交平台Threads發文指，有醫生將在急救房搶救病人的畫面發布在社交平台。（Threads@joelo2022圖片）

根據網民上傳的圖片顯示，涉事醫生IG帳戶名稱為「sojendr」。（Threads@redhorseredsheep圖片）

蘇浚祈指流出照片實為儀器訓練照 疑因舉報舊同事遭抹黑報復

蘇浚祈推斷事件為前同事刻意報復抹黑，他指幾個月前發現一位已離職姓區的醫生舊同事有嚴重操守問題，私下提醒不果，更遭粗口回敬，於是他向醫委會上報對方有違專業守則，估計有人因而報復。他指：「本身有擔心以佢性格有可能報復，但自問一直行得正企得正，正確嘅事更應去做。近來醫委會初步接納投訴後，果然有人在網上開設大量假帳號抹黑，包括將兩年前的儀器測試訓練，僅限醫生同事間傳閱由他人拍照的記錄，惡意扭曲為我急救病人中打卡，更以其他假帳號偽造及抹黑我的工作。」

蘇浚祈推斷自己因為曾向醫委會舉報一名舊同事有違操守，遭對方惡意抹黑報復，並表示：「有人在網上開設大量假帳號抹黑，包括將兩年前的儀器測試訓練，僅限醫生同事間傳閱由他人拍照的記錄，惡意扭曲為我急救病人中打卡」。（IG@sojendr）

已報警處理強調將繼續企硬作證 預告下周重返崗位：問心無愧

他表示自己公私生活分明，強調：「工作中從未破壞任何病人私隱及安全，對於有不實抹黑經已報警處理。」他直言未來或可能仍然會被人以AI造假等手段抹黑，但他會繼續做正確的事，又稱：「如醫委會未來對區醫生展開聆訊，我更會企硬將我對區醫生的行為所見所聞如實告知。」對於外間揣測他會否因今次事件被停職，蘇浚祈透露本周在國外進修後，將返回崗位繼續好好工作，最後他說：「問心無愧，今日過後對此事不再作回應，謝謝。」

蘇浚祈去年前往非洲參與醫護救援工作。（IG@sojendr）

蘇浚祈強調：「工作中從未破壞任何病人私隱及安全，對於有不實抹黑經已報警處理。」他指若之後醫委會展開對該名已離職醫生的聆訊，他會繼續企硬和如實指證對方。（IG@sojendr）