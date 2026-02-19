元旦至上周急症室求診按年減10.9%　醫管局：公院收費改革初見效

醫管局元旦起推行公營醫療收費改革，截至2月10日，共有199,406名病人到急症室求診，較去年同期顯著減少10.9%，其中分類為次緊急和非緊急的病人有98,988人，較去年同期減少18.6%。醫管局認為改革初見成效，讓急切有醫療需要的病人更適時獲得醫療服務。



醫管局主席范鴻齡及行政總裁李夏茵今日前往將軍澳醫院及雅麗氏何妙齡那打素醫院，視察醫院在新春假期期間的整體運作。（醫管局Facebook）

初一及初二7755人次急症室求診 醫管局：運作正常

醫管局表示，過去兩天農曆大年初一及年初二，分別有3,288名及4,467名病人到醫管局轄下18間急症室就診。各急症室在公眾假期期間運作正常，緊急病人均可迅速獲得合適的治療，非緊急病人大部分毋須等候太長時間。

醫管局：非緊急和次緊急病人減少 對整體起正面作用

醫管局聯網服務總監王耀忠表示，急症室主要醫治危重病人，非緊急和次緊急的病人減少，對整體服務必定起到正面作用，醫護人員可集中資源、人手處理緊急個案。醫務衞生局和醫管局會按既有機制，每兩年檢討一次收費改革的實施情況和成效，持續監察改革進度。

醫務衞生局已整合全港18區將在農曆新年假期應診的私營醫療機構資料，市民可透過醫健通網頁及醫健通流動應用程式的「搜尋醫生」功能查閲相關醫療機構的資料。

逾1.4萬人獲批醫療費用減免

醫管局同時擴大醫療費用減免機制，並增設一萬元收費上限。截至2月10日，醫管局已批出150,483宗醫療費用減免申請，較過往每年約14,000名病人獲批減免，數目大幅提升。各公立醫院已加派人手，包括服務大使、專隊職員和義工等協助解答病人查詢和分流處理醫療費用減免申請等安排。

另外，醫管局會繼續擴大藥物名冊，為經濟有困難的病人提供獲安全網資助的自費藥物。在撒瑪利亞基金和關愛基金醫療援助項目下，資助藥物數目由2022年的100種增至2025年的141種。