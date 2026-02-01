急症室加價｜醫管局籲勿為申請醫療費用減免而預約門診或衝急症室

急症室等新醫療新收費1月1日起生效，醫院管理局今日（2月1日)重申，現時已接受預約診期為兩個月內的病人申請醫療費用減免；未有預約公營醫療服務，而經濟上有困難的市民，不需要急於申請醫療費用減免，亦不應為申請減免而預約不必要的公營醫療服務。局方呼籲市民善用公共資源，不要只為了申請醫療費用減免而預約家庭醫學門診或衝急症室。



新收費實施首日，不少人到沙田威爾斯親王醫院急症室求診。（任葆穎攝）

呼籲預約診期超過2個月或未有任何預約市民勿急於申請

就有傳媒引述社區服務團體指，有市民因未有公立醫院覆診期而未能申請醫療費用減免，醫院管理局發言人今日指出，一直積極協助合資格市民於使用公營醫療服務前取得醫療費用減免證明書，現時已接受預約診期為兩個月內的病人申請醫療費用減免。局方表示，預約診期為超過兩個月後或未有任何預約的市民現階段無須急於申請。

發言人強調，過去一段時間曾多次向傳媒及相關團體解釋以上安排，對相關信息仍未獲充分理解深表遺憾，「本局呼籲各界攜手，共同協助弱勢社群。」

有真正經濟困難市民 求診即日即可獲批費用減免

局方指，報道所引述的個案證明，若市民真正有經濟困難，而又需要接受公營醫療服務，即使預約翌日門診，即日已能獲批費用減免，申請減免過程並不複雜，亦不困難。

根據威爾斯親王醫院醫院急症室資料，1月1日下午1時15分，次緊急及非緊急病人須輪候2.5小時，並可在3.5小時內就診；緊急病人須輪候31分鐘，並可在62分鐘內就診。（任葆穎攝）

呼籲不要只為申請醫療費用減免而求醫

發言人重申，未有預約公營醫療服務，而經濟上有困難的市民，不需要急於申請醫療費用減免，亦不應為申請減免而預約不必要的公營醫療服務。市民應待有醫療上需要，並且獲得公營醫療服務預約後才提出申請。

局方呼籲市民善用公共資源，不要只為了申請醫療費用減免，而預約家庭醫學門診或衝急症室，應將珍貴的醫療資源留給有真正醫療需要的市民。

瑪嘉烈醫院急症室1月5日晚上八時多有數十人求診。（林振華攝）

瑪嘉烈醫院急症室1月5日晚上八時多有數十人求診，顯示屏資料顯示，最長輪候時間要九小時。（林振華攝）