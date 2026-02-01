急症室加價｜醫管局籲勿為申請醫療費用減免而預約門診或衝急症室
撰文：倪清江
出版：更新：
急症室等新醫療新收費1月1日起生效，醫院管理局今日（2月1日)重申，現時已接受預約診期為兩個月內的病人申請醫療費用減免；未有預約公營醫療服務，而經濟上有困難的市民，不需要急於申請醫療費用減免，亦不應為申請減免而預約不必要的公營醫療服務。局方呼籲市民善用公共資源，不要只為了申請醫療費用減免而預約家庭醫學門診或衝急症室。
呼籲預約診期超過2個月或未有任何預約市民勿急於申請
就有傳媒引述社區服務團體指，有市民因未有公立醫院覆診期而未能申請醫療費用減免，醫院管理局發言人今日指出，一直積極協助合資格市民於使用公營醫療服務前取得醫療費用減免證明書，現時已接受預約診期為兩個月內的病人申請醫療費用減免。局方表示，預約診期為超過兩個月後或未有任何預約的市民現階段無須急於申請。
發言人強調，過去一段時間曾多次向傳媒及相關團體解釋以上安排，對相關信息仍未獲充分理解深表遺憾，「本局呼籲各界攜手，共同協助弱勢社群。」
有真正經濟困難市民 求診即日即可獲批費用減免
局方指，報道所引述的個案證明，若市民真正有經濟困難，而又需要接受公營醫療服務，即使預約翌日門診，即日已能獲批費用減免，申請減免過程並不複雜，亦不困難。
呼籲不要只為申請醫療費用減免而求醫
發言人重申，未有預約公營醫療服務，而經濟上有困難的市民，不需要急於申請醫療費用減免，亦不應為申請減免而預約不必要的公營醫療服務。市民應待有醫療上需要，並且獲得公營醫療服務預約後才提出申請。
局方呼籲市民善用公共資源，不要只為了申請醫療費用減免，而預約家庭醫學門診或衝急症室，應將珍貴的醫療資源留給有真正醫療需要的市民。
急症室加價｜醫管局︰ 日均求診者跌15% 總收入比舊制多1.1倍急症室加價｜首周3萬名求診者分流為需繳交$400 257人申退款離開急症室加價｜醫療費用減免申請表為難長者 社工促關愛隊助填表急症室加價後仍逼爆 威院最長等10.5小時 到廣華病人：早知唔睇急症室加價｜半日1858名求診者列非危殆非危急 須付400元費用急症室加價｜威院病人稱輪候較快 多人不知是否符醫療費減免資格