急症室加價｜醫管局︰ 日均求診者跌15%　總收入比舊制多1.1倍

公營醫療收費改革今年1月1日實施。醫管局發言人今日（20日）表示，收費改革後，公立醫院急症室日均求診人次減少近一成半，次緊急及非緊急病人數目較同期下跌兩成。而緊急病人接受治療的平均等候時間縮短至20分鐘，反映資源更集中於救急扶危。



新制下第一類危殆及第二類危急病人由過往180元變為免費，第三至第五類病人費用由180元加至400元。由1月1日至18日共有85,676人求醫，當中4,889名病人屬危殆及危急而毋須繳費，計及餘下病人，醫管局共收3,231萬元，比舊制多1.1倍。此金額未包括豁免個案。



+ 2

8.5萬人到急症室求醫 緊急病人少近一成、次緊急及非緊急減兩成

醫管局指出，今年1月1日至18日，共有85,676名病人前往醫管局轄下18間急症室就診，較去年同期減少近一成半，其中4,889名病人分流類別為危殆及危急，較去年同期上升7.7%；38,155名病人分流為緊急，較去年同期下跌8.4%，次緊急及非緊急則為42,632人，較去年同期減逾兩成。

最新數據顯示，分流為緊急的病人，於30分鐘內就診的比率，從去年的82.7%增至87.1%，平均等候時間由22分鐘縮短至20分鐘。此外，次緊急及非緊急病人的平均等候時間亦從144分鐘減少至111分鐘，縮短逾半小時，這類病人佔總求診人次的比例，由去年54.2%下降至49.8%。

醫管局又指，新收費機制下，約4,900名危殆及危急病人獲豁免急症室收費，而改革前該類病人需繳費。

在廣華醫院，1月5日晚上8時半有近60人在急症室輪候，顯示屏資料顯示，最長輪候時間要九小時。（左朗星攝）

醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中表示，急症室的最新數據，包括求診人數、次緊急及非緊急病人數目，以及緊急病人診治效率，均反映急症室的資源能導向危急病人，非緊急或有其他醫療需要的病人則會尋求其他服務，達致公營醫療收費改革的初衷，將資源集中及有效治療有緊急醫療需要的病人。

醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中表示，急症室的最新數據反映資源能導向危急病人。（資料圖片 / 顧嘉敏攝）

952名非緊急病人在分流後離開 可申退回$350

蕭粵中又表示，急症室定位服務危殆、危急及緊急病人，病情較輕或患上偶發性疾病，例如普通傷風感冒，應該盡量前往家庭醫學診所、私家醫生或私家醫院24小時門診就診。

醫管局在公營醫療收費改革實施後，將急症室退款機制恆常化，即非危殆及危急病人繳費400元後，若在24小時內決定不就醫並申請退款，可獲退回350元，有助非緊急病人在分流後選擇轉往其他醫療機構就診。今年1月1日至18日，共有952名急症室病人申請退款。