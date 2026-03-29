良民證｜不涉兒童等需監管者的申請3.30起可免交指紋 15日批證
撰文：林遠航
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警務處指，俗稱「良民證」的「無犯罪紀錄證明書」將由明日（30日）進一步優化簽發服務。申請目的與兒童或精神上無行為能力人士的事務不相關的申請人，透過「智方便」戶口在網上平台遞交申請，毋需到警署提交指紋便可完成申請程序，處理時間將由28日縮減至15日。
警務處指，為配合去年《施政報告》提出的「持續提升數碼應用」，為市民提供更優質、便捷的服務，「無犯罪紀錄證明書」（俗稱「良民證」）簽發服務將由明日（30日）起進一步優化。
由明日起，申請目的若與兒童或精神上無行為能力人士的事務（例如：領養小孩）無關關的申請人，以「智方便」戶口透過警務處網上服務申請平台遞交申請，無需提交指紋便可完成申請程序。
新措施實施後，符合條件的申請的處理時間將由28日縮減至15日。警方指，在特殊情況下，符合條件的申請人仍有可能被要求到相關地點提交指紋。
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