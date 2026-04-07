鐵路馬賽克磁石成奇葩　取籌打蛇餅　廿四孝祖父為孫來：佢好鍾意

一連五日復活節及清明長假期踏入尾聲，有零售業界對長假期生意不太樂觀，然而今日（7日）在九龍塘又一城一間生活精品店，開店前已有約百人排隊參加工作坊，為的就是可自行拼砌有「葵芳」、「靚女」等字樣的鐵路馬賽克磁石。



現場所見，不少排隊人士帶同小朋友到場，而居於灣仔的曾先生在開店前半小時抵達，獨自前來排隊，說的是因為13歲孫兒喜歡製作，「我唔會玩，我都唔知係乜」。也有小朋友與媽媽到場，原本打算到商場溜冰，但見很多人在店外排隊，故一同排隊參與。



又一城LOG-ON由4月4日起至5月13日，舉辦《人生鐵路馬賽克磁石工作坊》，每日限量100份。（任葆穎攝）

4月7日早上約10時半，目測已有超過40人排隊，直到11時店方已派完100個籌號。（湯致遠攝）

4月7日早上約10時半，目測已有超過40人排隊，直到11時店方已派完100個籌號。（湯致遠攝）

又一城LOG-ON《人生鐵路馬賽克磁石》工作坊每日限量100份，參加者可自行拼砌心儀款式和字樣的馬賽克磁石，市民上午11時起到店內支付30元費用，即可於當日下午1時起到店排隊參加。

「靚女」、「躺平」、「唔該晒」、「馬鞍山」已缺貨

記者今早約10時半到場視察，目測已有超過40人排隊，直到11時店方已派完100個籌號。在場職員透露，部份材料已經缺貨，包括「靚女」、「躺平」、「唔該晒」、「馬鞍山」的字樣。

又一城LOG-ON由4月4日起至5月13日，舉辦《人生鐵路馬賽克磁石工作坊》，每日限量100份。（任葆穎攝）

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獨自排隊的祖父日前未能取籌：個孫住新界（今日）邊個早到邊個排先

居於灣仔的曾先生在開店前半小時抵達，他獨自排隊，說是為了13歲孫兒才來，「佢好鍾意。個孫住新界，邊個早到就邊個排先。」他透露數日前曾與孫兒到場，但超出名額並未能取籌，故今日再次到場，「我幫佢排，我唔會玩，我都唔知係乜」。

居於灣仔的曾先生在開店前半小時抵達，他獨自排隊，說是為了13歲孫兒才來，「佢好鍾意。個孫住新界，邊個早到就邊個排先。」（湯致遠攝）

數日前未能取籌今再排

居於觀塘的林小姐在開店前35分鐘已抵達，她同樣稱數日前排過一次，但未能取籌，故今日提早來排隊。她認為工作坊的款式特別、材料多樣，盼帶同14歲小朋友製作。她又透露，今次復活節選擇到了鄰近的澳門和深圳旅遊，因擔心外地太多人。

居於觀塘的林小姐在開店前35分鐘已抵達。（湯致遠攝）

帶3歲小朋友參與工作坊 盼訓練其手部肌肉和手工藝

居於藍田伍先生表示，趁着假期帶同3歲小朋友參與工作坊，藉此訓練其手部肌肉和手工藝，又說會交給兒子決定製作甚麼款式，培養其主見。由於付費後兩小時才能返回店內製作，他估計等候期間會到大圍閒逛。

黃小朋友與媽媽到場，原本打算溜冰，但見很多人在排隊，知道是製作馬賽克磁石後，便決定排隊，盼製作藍色款式。同行的胡小朋友則從英國返抵香港，說今日與朋友閒逛。