復活節市道雙向發展　酒店價升20%　餐飲向下韓國餐廳逆市成贏家

復活節、清明節連假今日（7日）結束，香港餐旅業協會主席梁熙在電台節目指，長假期間整體市道較去年好，但與平日周末相比則較差。他指，有230萬港人外遊令本地消費力流失，另有57萬旅客入境填補消費力，大多酒店入住率達百分之百，房價亦上升約15%至20%，但餐飲業則表現較差，營業額有15%至20%跌幅。



4月6日，復活節清明節長假第四日，多雲天陰，但無雷雨，在尖沙咀海旁，有遊客帶備反光，在岸邊拍照。（資料圖片/鄭子峰攝）

梁熙在港台節目《千禧年代》表示，今年整個復活節假期，本港市道表現較去年好，但比平時周末差，其間有230萬市民外遊，令本地消費力流失，但亦有57萬旅客入境，填補消費力。

梁熙稱工業區餐廳「蝕得最緊要」

酒店業方面，他指大多酒店都做到「百份百入住」，房價亦有15%至20%增幅，但旅客多只逗留一至兩天，但他形容餐飲業表現「好差下」，營業額下跌了15%至20%。梁熙指面向上班族的餐廳，如在工業區的餐廳「蝕得最緊要」，有3成至5成跌幅，面向金融業的西餐廳等亦有3成至5成跌幅。

香港餐旅業協會主席梁熙。（資料圖片/廖雁雄攝）

韓國餐廳營業額錄雙位數增長 韓國人主理成致勝關鍵

至於營業額相對較好的是一些韓國人經營的韓國餐廳，梁熙指他們的營業額錄得雙位數增長，「贏幾個百分點」，原因內地沒有全由韓國人負責的餐廳。整體而言，梁熙指復活節長假市道「麻麻」。

他續說，今年1月至3月，整體業界生意表現尚可，因去年底有大埔宏福苑大火，大多數人將一些聚會等延至今年1月至3月，另外就是去年的立法會選舉，同樣令不少社團活動因擔心會被計算在選舉經費內，而排後在今年初舉行。

4月6日，復活節清明節長假第四日，多雲天陰，但無雷雨，在尖沙咀海旁，有遊客帶備反光，在岸邊拍照。（資料圖片/鄭子峰攝）

4月6日，復活節清明節長假第四日，多雲天陰，但無雷雨，在尖沙咀海旁，有遊客帶備反光，在岸邊拍照。（資料圖片/鄭子峰攝）

梁熙又稱，4月一向是餐飲、酒店業淡季，今年幸好與內地假期重疊。不過他指不少旅客表示香港只是大灣區行程的其中一站，亦有旅客因其他國家形勢不穩，如有戰事等，因而選擇來港旅遊。梁熙認為香港要保持優勢。

他最後指，今年有1431萬旅客訪港，上升了17%，而且零售額連升，今年1月至2月已有723億，創7年新高，可見本港市道勢頭開始向好，希望可以穩定向好。