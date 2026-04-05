復活節長假｜運輸署料周一二回港高峰　籲用港珠澳大橋要耐心等候

大批市民趁一連五日的復活節及清明節長假外遊，假期周二（7日）結束，運輸署今日（5日）提醒市民，預計周一及周二(6日及7日)將有較多跨境旅客使用陸路口岸回港，呼籲預早妥善規劃行程，在返港高峰時間的公共運輸需求會較高，乘客候車時間亦會較長，乘客要耐心等候；署方特別提醒使用港珠澳大橋珠海口岸返港的駕駛人士，預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。



復活節長假首日（4月3日），大批港人經西九龍高鐵站外遊。（資料圖片／歐陽德浩攝）

復活節長假首日（4月3日），大批港人經西九龍高鐵站外遊。（資料圖片／歐陽德浩攝）

高鐵上月底開放預售復活節假期車票，多條從西九龍高鐵站出發的班次隨即售罄。（資料圖片／歐陽德浩攝）

由上周四（2日）的長假前夕起，每日有數十萬名本港居民出境外遊，據入境處數字，由上周四至周六（4日）累計有189.5萬人次本港居民出境，同期回港人次為93.6萬，相差96萬人次。

今日截至下午4時，近68.9萬人次出入境。出境人次逾42.5萬，當中港人佔逾36萬人次；入境有約26萬人次。

運輸署表示，預計周一及周二(6日及7日)將有較多跨境旅客使用陸路口岸回港，已指示公共運輸服務營辦商加強服務應付乘客需求。運輸署的緊急交通事故協調中心會繼續監察各陸路口岸的公共運輸服務情況，並會透過運輸署網頁及流動應用程式「香港出行易」，發放最新的交通消息。

運輸署特別提醒使用港珠澳大橋珠海口岸返港的駕駛人士，預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。市民可於開始行程前透過「港珠澳大橋珠海口岸」或「珠海發布」微信公眾號內的「大橋口岸實時通關」服務(或前往https://traffic-info.gzazhka.com:5015/#/)，查詢大橋珠海口岸的車輛實時通關情況。以便及早計劃行程。

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