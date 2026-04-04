復活節假期｜港人外遊　工商區食肆生意減　民生區受惠雨天仍旺場

復活節連清明節5日假期第二日，接連兩日共錄得超過一百萬港人出境人次。其中九龍灣工商區食肆表示，生意及人流明顯較假期前少，周六(４日)比上周同期少數千元營業額；但在距離6分鐘步程外的民生區商場，生意則未受「外遊潮」影響，仍有部份食肆十分旺場。有業界人士估計，今日天氣陰晴不定，部份市民留在家中沒有外出，故民生區食肆得以受惠。



晚上7時30分，Eastmark商廈內食肆「蕃茄仔」有兩、三枱客戶，較往日需輪侯等位的人流少。（林子慰攝）

位於九龍灣Eastmark商廈內的食肆「千之味」晚上甚冷清，職員指長假期首日起已生意減少。（林子慰攝）

今日（4日）是復活節長假期第二日，各區有不少食肆小店在網上發文，指晚飯時段人流稀疏，甚至貼出店內錄零生意的冷清狀況。其中距離九龍灣港鐵站約7分鐘步程的Eastmark商廈中有多間食肆，是不少當區「打工仔」的最愛。今次長假期，打工仔放假，又有大批港人外遊，商廈內多數食肆生意備受影響。

晚上7時30分，食肆「蕃茄仔」內約有兩、三枱食客，人流甚少，與往日需輪侯等位的場面大相逕庭。職員表示，昨日生意仍如常，不過今日生意急降，比起上周六少約幾千元營業額，估計與長假期港人外遊有關。另一店舖「千之味」職員亦指，假期通常人流較差，該舖由昨日起生意已減少。

德福廣場食肆「肉肉大米」門外有不少人排隊等候進店光顧。（林子慰攝）

不過，與Eastmark一橋之隔的民生區商場德福廣場人流則未受太大影響，部份食肆生意仍暢旺，過江龍店「肉肉大米」門外更排長龍。連鎖店美心Food2 、千両則有約六至七成入座率，與平時周末相若。

德福廣場美心Food2 夜晚7時約有六成入座率。（林子慰攝）

德福廣場美心Food2 夜晚7時約有六成入座率。（林子慰攝）

Que和洋料理今晚生意不錯，場內座位至少九成滿。（林子慰攝）

Que和洋料理今晚生意不錯，場內座位至少九成滿。該餐廳於3月23日新開業，餐廳職員表示，假期對生意沒有影響，人流對比假期前與平日及周末相若，估計是該商場附近多民居，「主要做Local（本地人）及街坊生意，故不受旅客影響」。

香港餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片／龔嘉盛攝）

香港餐飲聯業協會會長黃家和分析，今日天氣陰晴不定，部份市民或沒有外出其他區，留在家中，令民生區商場的食肆生意向好。他強調，復活節長假截至今日，有超過100萬人次港人出境，與訪港旅客數字相差甚遠，香港食肆整體生意仍受打擊，偏遠地區如西貢的食肆便十分冷清。