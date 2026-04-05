復活節長假期｜過去兩日126萬港人離港　今截至10時13萬港人出境

復活節、清明節一連5日長假期上周五（3日）開始，大批港人外遊。根據入境處數字，昨日（4日）有55.3萬人次港人經各口岸出境，連同周五的70.9萬人次，即過去兩日有超過126萬人次港人離港。 兩日回港人次為65.4萬人次，即有61萬人未回港。



今日截至早上10時，各管制站共錄得約22.5萬人次出入境。其中離境人次達14.6萬，當中約13萬為香港居民。最多人經機場離境，約有2.6萬人次，其後為羅湖口岸離境，人次達2.2萬人次。



復活節長假首日（4月3日），大批港人經西九龍高鐵站外遊。（資料圖片／歐陽德浩攝）

復活節長假首日（4月3日），大批港人經西九龍高鐵站外遊。（資料圖片／歐陽德浩攝）

周六有55.3萬港人出境 當中超過42萬港人北上

入境處數字顯示，周六全日各管制站錄得30.2萬出入境人次。其中離境人次70.6萬，超過八成、約55.3萬為香港居民，扣除經港珠澳大橋、機場、港澳客輪碼頭、中國客運碼頭及啟德郵輪碼頭出境人數，有超過42.4萬人次港人經陸路口岸北上內地。

長達5日的復活節及清明節假期由今日（3日）開始，西九龍高鐵站早上被北上港人逼爆。（歐陽德浩攝）

高鐵上月底開放預售復活節假期車票，多條從西九龍高鐵站出發的班次隨即售罄。（資料圖片／歐陽德浩攝）

復活節長假首日（4月3日），大批港人經西九龍高鐵站外遊。（資料圖片／歐陽德浩攝）

內地清明節長假期首日13.2萬人南下

最多港人經羅湖、落馬洲支線（即內地福田）及深圳灣口岸離境，分別有超過11.9萬、9.3萬及8.8萬人次，經高鐵西九龍站出境則有約5.7萬人次。另外，有5.1萬港人人次經機場外遊。

至於入境則有約52.9萬人次，當中約35.7萬為港人。周六同時為內地清明節三日長假期首日，南下訪港的內地旅客有約13.2萬人次。

總結過去兩日，有超過126萬人次港人離港，未計經港珠澳大橋，有96萬屬北上人次。

今早截至10時13萬港人離港

截至今早10時，各管制站共錄得約22.5萬人次出入境。其中離境人次達14.6萬，當中約13萬為香港居民。最多人經機場離境，約有2.6萬人次，其後為經羅湖口岸，達2.2萬人次。