復活節回港潮｜深圳灣口岸深夜打蛇餅　羅湖大塞車有人趕唔切過關

一連五日的復活節及清明節長假周二（7日）結束，但不少外遊市民於周一（6日）已提前回港，多個陸路口岸至深夜仍人頭湧湧。除港珠澳大橋珠海口岸（往香港方向）車龍延綿數公里，於羅湖及深圳灣口岸等候過關的人龍也大打蛇餅。



圖為2026年4月6日，有市民晚上經深圳灣口岸返港，排隊人潮大打蛇餅。（Threads@peanut_683383截圖）

圖為2026年4月6日，有市民晚上經深圳灣口岸返港，排隊人潮大打蛇餅。（Threads@peanut_683383截圖）

「平時15分鐘車程，今日搭左個幾鐘」

多名市民在社交平台分享，儘管羅湖口岸、深圳灣口岸均於凌晨0時關閉，但於周二深夜約11時，兩個口岸均被返港人潮逼爆，大排長龍。有發帖市民稱，於11時仍在「深圳灣打緊蛇餅」。同一時間，有市民發帖顯示，羅湖口岸大批民眾過關返港，有人稱11時15分仍在排隊中。

此外，有市民稱由於羅湖關口大塞車，「平時15分鐘車程，今日搭左個幾鐘，全塞」。該名市民幸好趕及口岸關閉前「衝到閘」，但指「後面全部人都趕唔切過關了，成條車龍睇黎（嚟）要迫去皇崗了」。

圖為2026年4月6日，有市民晚上經羅湖口岸返港，只見人頭湧湧。（Threads@hyper_media.hk圖片）

圖為2026年4月6日，有市民晚上經羅湖口岸返港，只見人頭湧湧。（Threads@hyper_media.hk圖片）

圖為2026年4月6日，有市民晚上經羅湖口岸返港，只見人頭湧湧。（Threads@hyper_media.hk圖片）

此前香港入境處估計，在復活節及清明節長假期間，羅湖管制站、落馬洲支線管制站和深圳灣管制站均非常繁忙，預計每日平均分別約有24萬、22萬和18.4萬人次出入境。運輸署預計，周一及周二將有較多跨境旅客使用陸路口岸回港。