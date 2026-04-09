紅簿仔2.0｜恒生銀行推「存摺寶」卡　手機拍卡即查2年戶口記錄

以往市民會到分行打簿，日後使用一張卡即可查閱戶口記錄。恒生銀行推出市場首個配備NFC感應功能的「存摺寶」，並採用「一卡一機」專屬綁定，市民只要將卡拍向手機，即可查閱過去2年港元存摺及儲蓄戶口紀錄，並可索取過往最長7年户口紀錄，但不設轉帳服務。



恒生銀行今日舉行「存摺寶」啟動典禮。（梁鵬威攝）

以往市民要到分行打簿，而「存摺寶」使用無線通訊NFC技術，將該卡拍向手機，即可查閱過去2年港元存摺及儲蓄戶口紀錄，並可索取過往7年户口紀錄，但不設轉帳服務。（梁鵬威攝）

以往市民要到分行打簿，而「存摺寶」使用無線通訊NFC技術，將該卡拍向手機，即可查閱過去2年港元存摺及儲蓄戶口紀錄，並可索取過往7年户口紀錄，但不設轉帳服務。（梁鵬威攝）

恒生銀行存款外匯及抵押貸款業務主管林禧彥表示，該卡採用「一卡一機」專屬綁定，「即使有人拎咗張卡，唔代表可其他手機使用。」（梁鵬威攝）

可索過往7年戶口記錄

恒生銀行存款外匯及抵押貸款業務主管林禧彥表示，以往市民須到分行打簿，而「存摺寶」使用無線通訊NFC技術，將該卡拍向手機，即可查閱過去2年港元存摺及儲蓄戶口紀錄，並可索取過往7年户口紀錄，但不設轉帳服務。

須親臨分行申請及綁定手機

他又指，該卡採用「一卡一機」專屬綁定，「即使有人拎咗張卡，唔代表可於其他手機使用。」長者須親臨分行辦理，但無需帶備紅簿仔，預料10分鐘完成手續。他又形容介面的操作簡單，提供中英描述、字體偏大、設橫向模式，便利銀髮族。

恒生銀行零售銀行及財家富管理業務主管李樺倫表示，「存摺寶」會連接至特製應用程式，介面較原有的恒生銀行應用程式簡單。（梁鵬威攝）

恒生銀行零售銀行及財家富管理業務主管李樺倫表示，「存摺寶」會連接至特製應用程式，介面較原有的恒生銀行應用程式簡單。目前只有配備NFC功能的電話才能使用，料不少長者平日使用的智能電話亦有該功能。如市民遺失「存摺寶」，不會有額外收費。她說不會減少打簿機數量，強調會雙軌平衡。

恒生有逾100萬「紅簿仔」客户

她指出，本港人口老化，根據統計處數字，21%人口為65歲以上。恒生銀行現時有逾100萬「紅簿仔」客户，大多已開户逾30年。

她說明白不少長者對紅簿仔有情意結，故冀提供多一個選擇，「有時橫風橫雨，都唔使去分行打簿。有時老人家收租、生果金，佢哋會好緊張，佢哋去唔到分行都會好忐忑，我哋希望俾多個選擇佢。」