有片｜恒生銀行醒獅撞跌女高層　業界料因失平衡　不代表行衰運

料在表演尾聲時發生 舞師者失平衡所致

恆生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹周一（2日）聯同管理層於中環恆生銀行總行主持醒獅點睛儀式，並有醒獅表演。有影片拍攝到一隻醒獅在梅花椿上突然向前仆倒，並撞到站在前方的李樺倫。

龍獅界業者姜偉池今日在商台節目《在晴朗的一天出發》中說，估計片中舞獅的隊員事發時應該在梅花椿上失平衡，所以跌倒。他指，事發時醒獅應該已採青，亦沒有做難度動作，如單膝、拑腰等，估計是表演尾聲，準備大合照時發生。

被問到可以如何補救，姜偉池笑指，「都係同個客講聲唔好意思對唔住，冇可能補救到啲乜嘢」。他續說，一般比賽時才會多出現高難度動作，因為要得分，表演時則會做「較穩陣」動作，因香港路面大多不平整，而且新年「大家攞意頭，大家都係想開開心心」。

今年經濟好轉 晚上多喜慶活動

至於被醒獅撞到會否「行衰運」，姜偉池表示，傳統上醒獅是帶來好運，是好運的象徵，因此被醒獅撞到「冇話衰運」。他強調表演必須要安全，如被撞「只能夠講鴻運當頭」，但醒獅表演有機會撞到旁人。

他又表示，覺得今年香港經濟有好轉，指「每晚都好多喜慶嘢」，而舞獅甚有香港代表性，很多活動開幕，如全運會都會請醒獅表演。姜偉池稱，試過「同一舖位舞幾次」，因有人結業又很快有人接手。如非新年，他指每月平均表演20場，今年農曆新年期間則試過最多一日分6隊表演18場 。