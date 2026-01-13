青協領袖學院男職員涉闖女生房間移內衣　恒生大學叫停訓練營投訴

香港恒生大學上月底委託香港青年協會（青協），在青協領袖學院舉辦訓練營，期間一名場地男職員在未有事前知會下，進入女學員房間，據報曾移動其內衣等物品。恒生大學今日（13日）回覆《香港01》表示，已即時終止訓練營活動，又指該機構未能提供其應有專業服務和安全保障，已提出正式投訴。青年協會領袖學院發言人回覆傳媒查詢稱，目前正對涉事職員展開紀律調查。警方經初步調查後，認為案件不涉及刑事成分，列「雜項事件」。



香港青年協會領袖學院4人房。（香港青年協會領袖學院網頁相片）

香港青年協會領袖學院營舍。（香港青年協會領袖學院網頁相片）

學生家長報警 恒大：有關機構未能提供應有專業服務和安全保障

恒生大學表示，上月底委託一間青年服務機構，在該機構營地進行該校學生領袖培訓活動。期間有學員發現有場地男員工在未有事前知會下進入女學員房間，並曾移動個人物品，構成個人安全和私隱風險。大學職員經與全體參加者商討後，決定即時終止活動。事件中，有學生家長曾報警備案。

恒生大學十分關注事件，認為該機構未能提供其應有的專業服務和安全保障，已向該機構提出正式投訴。大學的學生支援服務團隊亦已確保同學們知悉各項可用的諮詢及支援服務。

據《Yahoo新聞》報道，訓練營期間，有男職員懷疑在女學員外出訓練時，進入異性房間，並移動女學員的內衣等物品，有人返回房間時撞破事件，而報道指涉事男職員仍在前線工作。

香港恒生大學表示，於去年12月底委託一間青年服務機構，在該機構營地進行該校學生領袖培訓活動。期間有學員發現有場地男員工在未有事前知會下進入女學員房間，並曾移動個人物品，構成個人安全和私隱風險。（恒大提供）

青協領袖學院稱正紀律調查涉事職員

青年協會領袖學院發言人回覆傳媒查詢稱，學院及營舍一向有明確工作守則及活動指引。事件發生後，學院與大學均同意暫停該訓練營，警方到場了解後並未有進一步行動，學院目前正對涉事職員展開紀律調查。《香港01》正向青協查詢涉事職員有否被停職或解僱。

家長報案其女兒私人物品被男職員觸碰 警方：初步調查不涉刑事成份

警方表示，去年12月28日晚上約8時48分接獲一名女子報案，指其女兒早前於上水馬會道一營舍房間內，被一名男職員觸碰其私人物品。人員經初步調查後，案件不涉及刑事成份，列作「雜項事件」。