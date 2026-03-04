嘉道理農場聯同恒生銀行義工隊　攜手推動生態保育意識與永續發展

全球環保議題持續升溫，社會各界正積極尋求可持續發展方案，以達致人類與大自然和諧共存的長遠願景。恒生銀行自2024年起與嘉道理農場暨植物園（KFBG）合作，在園區內舉辦導賞團、工作坊及義工日，讓員工及其家人親身了解及學習動植物保育及本地生物多樣性等知識。今年2月上旬，更組織義工隊走進自然保護區，超過50名恒生義工在KFBG職員的帶領下，親身參與各項義工服務，包括除草、農田覆蓋保護、建造生態原木棲息地及協助堆肥分類，為自然生態保育出一分力。



企業力量放大保育影響力

嘉道理農場暨植物園執行董事萬懷德（Wander Meijer）表示︰「我們一直致力於促進人與自然和諧共處。企業在持續開展的自然保育工作中扮演著不可或缺的角色。憑藉龐大的員工及客戶網絡，能顯著放大保育教育的成效，並在環境影響決策上發揮關鍵作用。」

恒生銀行企業傳訊及社區投資總監羅淑雯女士指出，恒生植根香港近百年，一直致力建立關懷社會的文化。單在2025年，恒生義工隊已組織了55場多元化活動，吸引約800名員工參與，一起推動理財教育、自然保育、青年發展和社區關懷。是次與KFBG的合作，正是實踐可持續發展理念、促進生態保育意識的重要一環。

重建自然生境 為野生動物築起「原木公寓」

在城市急速發展下，野生動物的生存空間正面臨威脅。透過「建造生態原木棲息地」活動，義工們在園內親手築起木堆，為野生動物重建家園。KFBG動物保育部職員聯同恒生義工隊將修剪下來的樹枝、木條和樹葉循環利用，以交錯堆疊的方式築起木堆。這些木堆模仿自然倒塌的樹木，不僅為昆蟲、蜥蜴等小型生物提供庇護與繁殖空間，更吸引了捕食牠們的鳥類與哺乳類，構築更健康的食物鏈。活動過程不僅考驗體力，更需要精準的判斷力，如何堆疊出既穩固、又充滿細小縫隙的結構，是能否成功吸引生物棲息的關鍵。

恒生銀行環球支付方案部營運策劃經理高旭發（Witman）已是第四次來到KFBG參與活動。Witman特別帶同妻女一同參與，他笑言過程中擔起體力勞動的工作頗具挑戰︰「不過既可將環保意識傳承到下一代，又讓孩子放下電子產品，感受大自然環境，親力親為地參與，十分有意義。」

來自零售銀⾏及財富管理風險部的鄭澤霖（Chak）及馮倩明（Iris）向來關注生態保育議題，這與恒生銀行近年積極推動自然保育的方針相當契合。在堆疊木材的過程中，他們和組員都非常注重細節，在較大的縫隙中填入碎枝與乾葉，以模仿森林底層的環境。這次活動不但帶來不一樣的義工體驗，更可以在辦公室以外的環境與同事輕鬆交流，話題不再侷限於工作，有助建立更高效的團隊。

轉廢為能 堆肥分類構建生態生長基石

另一項有趣任務則是「堆肥分類」，義工要按堆肥的粗幼進行分類及包裝。利用園內產生的有機物料，如雞糞、枯枝落葉及菜筴等，透過微生物分解轉化為富含養分的腐殖質，體現永續農業。優質堆肥富含有機質、有益微生物及均衡的養分，能全面提升土壤的物理與生物特性。在生態層面，施用良好堆肥可顯著增加土壤生物多樣性，為蚯蚓、有益細菌及菌根真菌等關鍵生物提供理想生境，從而強化土壤食物網及養分循環功能。經改善的健康土壤，更有利於種植多樣化的樹種、香草及農作物，為野生動植物提供豐富的食物來源及棲息環境。不僅提升整體農林生態系統的抗逆能力，更支持長遠的保育目標。

環球資本市場營運部的朱健佳（Crystal）也是恒生義工隊的常客，她認為公司的義工服務很多元化，提供涵蓋生態保育等不同主題供員工參與。熱愛大自然的她首次接觸堆肥與土壤處理的工作，原來非想像中簡單，體力要過關，連將堆肥分類入包裝袋時，份量的拿捏也需要格外細心。在參與過程中，Crystal深刻體會到肥料雖然其貌不揚，未必能像花朵或果實那樣美麗，但它卻為植物健康生長奠下基礎。她表示：「堆肥處理的每一步都有其功效，而最終豐碩的成果，背後其實凝聚了許多人的共同努力。」

Crystal為較幼細的堆肥進行分類。最粗身的堆肥可以用於果樹，較幼細的可用於菜田，最幼的可作園藝用途。

(資料及相片由客戶提供)