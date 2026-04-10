水手有限公司快餐店4.29結業　石硤尾人的回憶：再見了大力水手飯

石硤尾窩仔街近前大坑西邨對面的斜路，有一間快餐店靜靜地屹立46年，它不起眼，但在石硤尾長大的人，必記起這間「水手有限公司（快餐店）」依稀地曾叫「大力水手」，店內有個招牌飯是「大力水手飯」，即使它近乎被其他招牌擋住，但早午晚的餐點款式選擇多樣，多年來是鄰近屋邨居民的「飯堂」、也是不少石硤尾人的回憶。它，4月29日最後營業了。



今日（10日）致電「水手有限公司（快餐店）」，接聽電話那把熟悉的聲音證實：「做到4月29，4月30執嘢 。」未來得及問她原因，她就說：「多謝晒，好忙！」然後匆匆掛線。



石硤尾窩仔街「水手有限公司（快餐店）」4.29最後營業。（Openrice圖片）

靜靜地屹立窩仔街46年

46年前住在石硤尾邨那些七層大樓的街坊，要「鋸個扒」有點吃不消，窩仔街近前大坑西邨對面的斜路、當時叫「大力水手」的快餐店，是一代小朋友們的開心回憶。當年是否叫港式茶餐廳不重要，還記得電視劇《香港八一》至《香港八六》系列「銀禧小食店」的氛圍，與它有幾分相似。

2018年網民上載的「水手有限公司（快餐店）」大力水手飯。（香港討論區）

店員證實4.29最後營業

現時叫「水手有限公司（快餐店）」，老闆決定不再營運，今日致電「水手有限公司（快餐店）」，接聽電話那把熟悉的聲音證實：「做到4月29，4月30執嘢 。」未來得及問她原因，她就說：「多謝晒，好忙！」然後匆匆掛線。

「水手有限公司（快餐店）」位置雖不顯眼，但早午晚餐點選擇多樣，46年來是鄰近屋邨街坊的「飯堂」，它也見證著附近一帶的變遷，最新是大坑西邨居民相繼遷離，客源再減一截，兩餸飯店興起，學生客也少了，「水手有限公司（快餐店）」已大不及從前熱鬧了。

2018年網民上載的「水手有限公司（快餐店）」價錢牌。（香港討論區）

大力水手飯其實是雜扒煎蛋飯 街坊：勝在價錢平及充滿濃濃人情味

主要是街坊生意，店員看見熟悉面孔總會多聊幾句，結業消息的相關貼文下，連留言也是充滿回憶的：「有冇人有以前大力水手、有Popeye招牌嘅相？」、「水吧大叔講嘢雖然粗聲粗氣，但其實好好人。呢間嘢我讀中學時已經幫襯。坦白講，食物質素好一般，但勝在價錢平並充滿濃濃人情味。」再見了：「大力水手飯（雜扒煎蛋飯）」。