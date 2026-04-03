本地連鎖薄餅店The Point Pizza5月中結業　開業12年曾擁7間分店

【結業潮】本港結業潮持續，連鎖薄餅品牌The Point Pizza & Pasta在港經營12年，高峰期曾有7間店，惟該品牌近日宣布，位於尖沙咀The ONE商場的最後一間分店，將於5月中旬離場，即代表該品牌將全線結業。在結業倒數階段，店舖推出「88告別優惠」，即88折優惠，告別食客。



The Point Pizza & Pasta最後一間尖沙咀分店將於5月中旬結業。（The Point Pizza & Pasta圖片）

The Point Pizza & Pasta近日於社交平台公布，位於尖沙咀 The ONE 的最後一間分店，將於5月中旬結業。帖文中指出，為了感謝顧客多年來的支持，將重現「The Point Classics」經典菜單，並推出88折優惠，與食客一同回味昔日的美好時光。

結業倒數階段，The Point Pizza & Pasta推出「88告別優惠」，即88折優惠，告別食客。（The Point Pizza & Pasta圖片）

The Point Pizza & Pasta於2014年在銅鑼灣創立首間店鋪，主打創意手工薄餅和意粉，結合香港的多元飲食文化與世界各地的優質食材。

翻查資料，該品牌由前投行職員張培秀創立，疫情時於荃灣、青衣及九龍灣連開3店。改店高峰期曾有7間分店，分店網絡覆蓋尖沙咀、將軍澳、荃灣、青衣、日出康城、大角咀及九龍灣。至近年不斷結業，僅剩位於尖沙咀The ONE的分店。