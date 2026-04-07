結業潮｜旺角地氈店低至一折清貨　有顧客$160買四張：當幫佢搬嘢

位於旺角洗衣街、開業18年的「開心家地氈／聖誕飾物用品貿易公司」將於5月5日最後營業。店舖尚餘約12萬張地氈，現時正以一至兩折的低價出售。消息一出，即吸引不少人前往掃貨，今日（7日）下午店內擠得水洩不通。



有一直在該店買地氈的顧客買了四張地氈，合共160元，「本來都唔係買咁多，當幫佢搬梗啲嘢。」他們指不少網上平台的地氈售價更低，最平20元便有一張，但無法親眼觀察、觸摸，難以確保品質。



位於旺角洗衣街、開業18年的「開心家地氈／聖誕飾物用品貿易公司」進行全場七折結業清貨，批發最低一折。4月7日下午不少人到來購買。（任葆穎攝）

位於旺角洗衣街、開業18年的「開心家地氈／聖誕飾物用品貿易公司」進行全場七折結業清貨，批發最低一折。4月7日下午不少人到來購買。（任葆穎攝）

店舖邀請顧客拍攝「結業宣傳照」並上載至社交平台，即免費送贈原價20元的新加坡地氈；貼文讚好過百，更額外送原價100元的卡通地氈。（任葆穎攝）

店舖邀顧客上載「結業宣傳照」至社交平台 即送$20新加坡地氈

「開心家地氈／聖誕飾物用品貿易公司」店外張貼大字報促銷，全場七折，可低價一至二折批發轉讓，貨品有12萬件。店舖邀請顧客拍攝「結業宣傳照」並上載至社交平台，即免費送贈原價20元的新加坡地氈；貼文讚好過百，更額外送原價100元的卡通地氈。

顧客鍾情實體店：網上平台無法親眼觀察、觸摸 難確保品質

結業消息傳出後，大批市民前來買地氈。袁先生及太太指，一直在該店買地氈，今日到場才知即將結業，感到可惜。他們共買了四張地氈，合共160元，「本來都唔係買咁多，當幫佢搬梗啲嘢」。

他們指不少網上平台如淘寶的地氈售價更低，最平20元便有一張，較本地實體店平50%至70%，但無法親眼觀察、觸摸，難以確保品質。他們說，將來會轉到其他地氈鋪購買，「如買唔到就會上網買」。

袁生及太太指，一直在該店買地氈，今日到場才知即將結業，感到可惜。（任葆穎攝）

旺角街坊感可惜：唔係咁多舖頭有咁多貨款

居於旺角一帶的郭小姐同稱，一直在該店買地氈，由於知道即將結業，故今日前來購買，共買了8張地氈，合共160多元。她同樣感到可惜，「唔係咁多舖頭有咁多貨款。」對比起網購，她稱更喜歡親身購買、摸地氈的手感，「就算淘寶買大碼，可能過到嚟都唔啱。」

位於旺角洗衣街、開業18年的「開心家地氈／聖誕飾物用品貿易公司」進行全場七折結業清貨，批發最低一折。4月7日下午不少人到來購買。（任葆穎攝）

位於旺角洗衣街、開業18年的「開心家地氈／聖誕飾物用品貿易公司」進行全場七折結業清貨，批發最低一折。4月7日下午不少人到來購買。（任葆穎攝）

位於旺角洗衣街、開業18年的「開心家地氈／聖誕飾物用品貿易公司」進行全場七折結業清貨，批發最低一折。4月7日下午不少人到來購買。（任葆穎攝）

位於旺角洗衣街、開業18年的「開心家地氈／聖誕飾物用品貿易公司」進行全場七折結業清貨，批發最低一折。4月7日下午不少人到來購買。（任葆穎攝）