結業潮｜兩壽司店同期離場　尖沙咀十和田總店：潛心鑽研醋飯溫度

【結業潮／十和田總本店／点寿司】日本料理如壽司等一直深受港人歡迎，但亦有壽司店未能逃過結業潮。位於尖沙咀的「十和田總本店」由入行逾20年的日籍壽司師傅坐鎮，以高性價比聞名，經常大排長龍，惟店家早前宣布因租約期滿，尖沙咀總店「完成歷史任務」在3月底結業，將退居幕後潛心鑽研食材鮮度及醋飯溫度等。另有一間爭鮮餐飲集團旗下的高端迴轉壽司品牌「点寿司」（前身為 Magic Touch），亦宣布屯門友愛店3月底最後營業。



位於尖沙咀的十和田總本店結業。（OpenRice@C.Y.L圖片）

位於尖沙咀金馬倫中心地下的「十和田總本店」於2017年開業，由入行逾20年的日籍壽司師傅坐鎮，以高性價比聞名，加上位於香港心臟地帶的尖沙咀，店外長期大排長龍，需要輪候才能入座，為區內人氣極高的壽司店之一。

稱完成歷史任務 退到幕後鑽研食材鮮度及醋飯溫度等

不過，「十和田總本店」早前在社交平台發文宣布結業，由於租約期滿，尖沙咀總店「完成歷史任務」在3月底結業，全港只餘下科學園一間店。

店家並強調結業不是終點，稱這段時間將退到幕後潛心鑽研，包括食材的鮮度至醋飯的溫度等，相信短暫的告別是為了下一次更好的相遇。

十和田總本店由入行逾20年的日籍壽司師傅坐鎮。（OpenRice@phonebus圖片）

店家︰見證小編羞澀的初次約會到現在是兩孩之母

店家更形容餐廳像是一個盛載無數故事的地方，見證疲勞的上班族吃一口壽司後的舒心滿足，更見證員工小編由初次約會成長至今日的兩孩之母。

這裡不只是一家餐廳，更像是一個裝載著無數故事的地方。我們見證過小編羞澀的初次約會，到現在已是兩孩之母。 十和田總本店

点寿司屯門友愛店3月31日最後營業。（OpenRice圖片）

点寿司全港仍開有6間分店，分別位於將軍澳、元朗、荃灣及天水圍等。（点寿司FB圖片）

点寿司屯門友愛店3.31最後營業 為爭鮮旗下品牌

另一邊廂，点寿司（前身為 Magic Touch）本周二（3月31日）突然在社交平台宣布，屯門友愛店營業至當日便結業。該品牌在全港仍開有6間分店，分別位於將軍澳、元朗、荃灣及天水圍等。

翻查資料，点寿司為爭鮮餐飲集團旗下的高端迴轉壽司品牌，結合居酒屋與壽司店的特色，提供多款壽司、刺身、定食及居酒屋料理，採用平板點餐，由「新幹線列車」將食物直送至餐桌。

店家宣布，由於租約期滿，「完成歷史任務」在三月底結業。（十和田總本店FB圖片）

「十和田總本店」結業全文︰

時光荏苒，十和田由第一件用心捏製的壽司、第一碗熱氣騰騰的味增湯開始，轉眼間，尖沙咀總店已經陪伴大家走過了無數個日與夜。

這段日子，這裡不只是一家餐廳，更像是一個裝載着無數故事的地方。我們見證過小編羞澀的初次約會，到現在已是兩孩之母；看着上班族在疲累的一天過後，因一口新鮮火炙壽司而露出的舒心滿足。這份支持與陪伴，是我們堅持嚴格選材、追求極致滋味的唯一動力。

回首這段長跑，我們深知自己仍有不夠完善的地方，感謝每一位客人的包容與體恤。你們的建議是我們成長的養分；你們滿足的笑容，是我們最大的成就。

雖然尖沙咀總店將於本月底正式結業，完成它的歷史任務，但這並不是終點。這段時間，我們會帶著大家的厚愛，退到幕後潛心鑽研，由食材的鮮度到醋飯的溫度，持續追求卓越。我們相信，短暫的告別是為了下一次更好的相遇。

租約期滿，店門雖然會關上，但那份來自海洋的鮮甜與指尖的溫度，會一直暖在我們心裡。

這不是告別，而是約定更好的大家。💖

十和田尖沙咀總店 全體同仁 鞠躬

4/3/2026

註：我們將繼續在「大埔科學園分店」延續這份執著，期待再次為您送上那份熟悉的味道。