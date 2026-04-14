日月星旅行社釘牌　團費$1,000導遊稱實為$3600　不購物需補差價

日月星旅行社涉嫌威迫內地旅行團購物，被旅遊業監管局撤銷旅行代理商牌照，一名涉事導遊亦被撤銷牌照。旅監局成員謝淦廷今日（14日）透露，旅行團來港3日2夜團費1,000元，但導遊聲稱團費實際為3,600元，如果不購物就要補團費差價，又稱酒店房間安排會有「特別處理」，認為涉事導遊違反旅遊守則是「證據確鑿」。



香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷。

若不購物須「補差價」 酒店房有「特別處理」

身兼香港入境團旅行社協會創會會長的謝淦廷在商台節目《在晴朗的一天出發》指，旅監局上月收到投訴後著手調查，並接觸旅行社的內地旅客搜集證據。他形容是「證據確鑿」，又指涉事導遊在旅程間向旅客不斷灌輸要購物的信息。

有關旅行團原本來港3日2夜，團費1,000元，但導遊就聲稱團費實為3,600元，如果不購物就要補團費差價，並警告團友如果不購物，晚上的酒店房間安排會有「特別處理」。

謝淦廷又指，旅行社已非第一次出現懷疑威迫購物情況，早前已曾着旅行社「小心啲」。旅行社亦涉及其他不當行為，但旅監局仍正調查當中，不方便透露詳情，亦會把個案轉交深圳旅遊管理處跟進。

旅遊業議會總幹事楊淑芬。（資料圖片）

旅遊業議會總幹事楊淑芬曾在港台節目《千鿋年代》表示，今次事件對香港旅遊業的聲譽造成嚴重損害，旅監局做法雖嚴厲，但非常合理，向社會發出零容忍的警示，有正向作用的決定，又相信事件只涉部分業內害群之馬，屬個別事件，大部分從業員都是守法及專業的。

對於社會普遍出現一些平價團，她承認近大半年都有討論這些旅行團，但當中沒有涉及威逼購物，只是包含部分自費項目，若有部分旅客願意參與即可維到成本，再多旅客參與就有賺等，強調不是說鼓勵這種團出現，但的確當中無涉及威逼。