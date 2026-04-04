尖沙咀LV店外黃雨下仍現人龍　有內地客花5萬元買名牌袋及化妝品

內地「小黃金周」展開，清明節連同周末有三日假期，大批內地旅客訪港。雖然天文台今午（4日）一度發出黃色暴雨警告信號，但仍無阻旅客購物的決心。中午12時所見，尖沙咀廣東道奢侈品牌店LOUIS VUITTON店外，有約10人排隊等候進內。有內地旅客稱每年都會來港數次購物；另有旅客今日花費約5萬元購買化妝品和LV「包包」等，即使下雨亦不影響消費意欲，「風雨無阻」。



天文台今午（4日）一度發出黃色暴雨警告信號，但仍無阻旅客購物的決心。中午12時所見，尖沙咀廣東道奢侈品牌店LOUIS VUITTON店外，有約10人排隊等候進內。（黃寶瑩攝）

雖然天文台今午（4日）一度發出黃色暴雨警告信號，但無影響旅客來購物的興致。（黃寶瑩攝）

天文台今午一度發出黃色暴雨警告信號，中午12時許所見，尖沙咀廣東道下着雨，但仍有不少人流，部份旅客撐傘在路牌旁打卡拍照。奢侈品牌店LOUIS VUITTON店外，高峰期有約10人排隊等候進內。

內地旅客吳小姐表示，今趟行程主要來港購物和遊玩，花了約5萬元購買護膚品、化妝品和LV「包包」，並指內地同類商品貴兩、三成。她說今早已知悉會下雨，但不影響購物意欲：「風雨無阻」。她會在港逗留2日，今晚將到澳門繼續旅遊。

內地旅客吳小姐表示，今趟行程主要來港購物和遊玩，花了約5萬元購買護膚品、化妝品和LV「包包」。（黃寶瑩攝）

來自上海的于先生，花費數千元在時裝店Miu Miu購物後，再轉戰LOUIS VUITTON。他說，內地同類商品價錢相若，不過「過來辦事，就順道買了」，又笑說沒想到會下雨。他透露以往經常來港，認為比較方便，而今趟旅程將逗留兩日。他早前乘坐飛機扺港，對於近日航空公司調整燃油附加費，他認為機票價錢變化不大，「我以前經常飛澳門，感覺差不多。」

來自重慶的王小姐表示，每年都會來港數次購物，今日在LOUIS VUITTON買了衣服和鞋。她稱受匯率影響，在香港買同類商品會較便宜。她同樣乘飛機扺港，機票約一千多元，不覺得票價比以往貴。她說會在港逗留兩日，明天會到澳門，「放完假後要回去工作」。

來自重慶的王小姐表示，每年都會來港數次購物，今日在Louis Vuitton買了衣服和鞋。（黃寶瑩攝）

雖然天文台今午（4日）一度發出黃色暴雨警告信號，但仍無阻旅客購物的決心。（黃寶瑩攝）