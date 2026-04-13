日月星旅行社涉威迫內地團購物被撤銷牌照　涉事導遊亦遭「釘牌」

內地早前媒體報道，有訪港旅行團涉嫌強制購物及推銷產品，其後旅監局聯絡內地相關部門調查。旅監局今日（13日）最新公布考慮調查結果後，認為涉事的日月星旅行社有限公司作為旅行代理商的不作為及導遊曲華的言論，實質上令旅客受制於威迫購物，屬於嚴重違反牌照條件，嚴重損害香港旅遊業界的聲譽，因此決定撤銷涉事旅行代理商及導遊的相關牌照。



旅監局公布，日月星旅行社有限公司早前涉及威迫旅客購物，嚴重違反牌照條件，決定撤銷其旅行代理商牌照。（日月星旅行社 Facebook）

旅監局指，早前主動調查四宗涉及內地入境旅行團參與者疑被威迫購物的個案。發現涉事旅行代理商日月星旅行社於今年1月至3月期間，在接待有關內地入境團時，未有保障入境團參與者免於威迫購物。

旅監局調查亦發現涉事導遊曲華於今年3月接待相關旅行團時，在前往購物點的車程途中發表不當言論為難旅客，以及威脅不消費的旅客須補回團費差額等，決定撤銷涉事旅行代理商及導遊的相關牌照。

旅監局指，日月星旅行社不作為及涉事導遊曲華的言論，實質上令旅客受制於威迫購物，嚴重違反牌照條件，嚴重損害香港旅遊業界的聲譽。旅監局會繼續跟進及調查上述案件中相關人士涉及的違規行為，不排除會採取進一步紀律制裁或檢控行動。

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