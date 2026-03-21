ComplexCon｜內地客讚港潮流集中地　有人花7千元買Labubu產品

全球最大型文化潮流盛事ComplexCon今日（21日）起一連兩日於亞洲國際博覽館舉行，涵蓋時尚、藝術、美食、音樂、等元素。有深圳旅客專程為玩偶Labubu而來，花近7,000元購買布偶及其他周邊產品。有廈門旅客就大讚「香港還是一個潮流特別集中的地方」。



有香港潮流品牌展商第三年參展，售賣本土文化特色服裝，形容目前銷情不俗，最大一單有1萬多元。



全球最大型文化潮流盛事ComplexCon今日（21日）起一連兩日於亞洲國際博覽館開舉行。（梁鵬威攝）

全球最大型文化潮流盛事ComplexCon今日（21日）起一連兩日於亞洲國際博覽館開舉行，涵蓋時尚、藝術、美食、音樂、等元素。有不少市民旅客除了來觀看音樂演出，亦逛潮流市集，不少人滿載而歸。

香港潮流品牌 Growthring & Supply攤位有不少人排隊。（梁鵬威攝）

香港潮流品牌 Growthring & Supply 負責人黃先生表示，今年是第三年參展，目前銷情不俗。（洪芷菁攝）

有品牌稱銷情理想 最大筆生意一萬多元

香港潮流品牌 Growthring & Supply 負責人黃先生表示，今年是第三年參展，目前銷情不俗，因為本身有一定粉絲支持，加上與日本藝術家品牌、7-11 等聯乘。他表示，作為香港品牌，「以本土文化為出發點去做。」至於生意額，他稱暫未有具體數字，「儘量做」。他續指，截至目前最大一筆生意有一萬多元。他又指，今年人流很足夠，預期銷情與往年相約。

浩銘記負責人阿銘（Alex）表示，上午人流較少，但到中午或因有表演，故越來越多人。他指，去年亦有參展，「好像今年的人流還未到，但銷情都 OK。」去年銷情「正正常常」，至於今年因只舉辦兩日，比去年少一日，估算生意額預期可能會比去年減少兩、三成。

他認為人們主要來觀賞演唱會，若演唱會只有兩日，即使市集繼續舉辦，人流亦未必有很多。他續指，顧客以本地市民較多，而旅客今年比去年少了一些，又或因目前時間尚早。

浩銘記負責人阿銘（Alex）表示，去年亦有參展，「好像今年的人流還未到，但銷情都 OK。」（洪芷菁攝）

深圳旅客鐘先生表示，因為 Labubu 而來展會，他買了展會限定版 Labubu，獲抽中才能購買，售價 2,000 元。（梁鵬威攝）

深圳客買雙日 VIP 套票 稱「難得一次」

深圳旅客鐘先生表示，因為 Labubu 而來，他買了展會限定版 Labubu，獲抽中才能購買，售價 2,000 元。他亦購買了與 Labubu 周邊的 T 恤及 Labubu 卡牌，共花費近 7,000 元。他們購買了雙日 VIP 套票，「難得一次，又近」。

西安旅客潘小姐表示，主要來觀看演出，亦逛市集，預算 2,000 元買衣服。（梁鵬威攝）

西安客花兩千買衫 順道到港景點遊玩

西安旅客潘小姐表示，主要來觀看演出，亦逛市集，預算 2,000 元買衣服，比如衛衣、外套或外套。也會去其他著名景點遊玩，但尚未有具體計劃，會於明天離港。

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廈門旅客黃先生表示：「香港還是一個潮流特別集中的地方。」他希望能有更多機會來訪。（梁鵬威攝）

旅客：香港還是潮流特別集中地

主要來逛市集、從事籃球鞋潮牌的廈門旅客黃先生表示：「香港還是一個潮流特別集中的地方。」他希望能有更多機會來訪。他了解到，目前整個潮流都「往服裝走」，例如足球的外套等，但籃球鞋並沒有特別在潮流中，未來或會改變策略。

他購買了一雙 700 多元美國品牌的男裝拖鞋，設計比較美式文化，「有很多值得學習的地方」。另外，他也買了一個 128 元的貓造型的小擺設，預計總消費大約 1,000 元。