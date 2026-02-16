農曆新年｜M+、故宮博物館初二啟市　配合新年煙花匯演傍晚起封路

【農曆新年/ 馬年/ 農曆新年煙花匯演】西九文化區M+和香港故宮文化博物館將於大年初一（17日）休館，初二及初三（18至19日）維持開放。初三至初六（18至22日）期間，故宮文化博物館會延長開放時間至晚上8時。此外，因應年初二將有大量市民前往西九觀賞農曆新年煙花匯演，西九管理局將於當日實施人流管理措施及特別交通安排。



西九文化區管理局指，M+和香港故宮文化博物館將於明日年初一（17日）休館。（資料圖片）

西九管理局指，M+於年初二當日的開放時間為上午10時至下午6時，香港故宮文化博物館開放時間為上午9時至下午5時。此外，管理局將於年初二（18日）在區內實施人流管理措施及特別交通安排，以便利前往西九觀賞2026年農曆新年煙花匯演的訪客。

當日下午6時起，警方會封閉柯士警方將會封閉柯士甸道西、博物館道和文化道，只有持有封閉道路通行許可證的車輛方可進出該路段； 西九區内所有停車場（包括戲曲中心停車場）將停止進出；所有在封路範圍內的巴士站及專線小巴站，將暫停使用。

2025年1月30日，李家超與太太晚上在尖沙咀海傍欣賞農曆新年煙花匯演，與市民和旅客共慶新春。（李家超Facebook圖片）

此外，「西九渡輪」服務將於 2 月 18 日下午 5 時 30 分由西九碼頭開出後暫停服務。服務預計於晚上 9 時起由西九碼頭恢復，並維持至晚上 11 時。

M+新年期間開放時間如下：

2月17日：休館

2月18日：上午10時至下午6時

2月19日：上午10時至下午6時

2月20日：上午10時至晚上10時

2月21日：上午10時至下午6時

2月22日：上午10時至下午6時



香港故宮文化博物館新年期間開放時間如下：

2月17日：休館

2月18日：上午9時至下午5時

2月19日：上午10時至晚上8時

2月20日：上午10時至晚上8時

2月21日：上午10時至晚上8時

2月22日：上午10時至晚上8時

