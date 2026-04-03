遊故宮尋寶解構宮廷奧秘　聖本德中學師生體驗沉浸式文化之旅

中華文化源遠流長，如何讓年輕一代走進歷史，感受文物背後的生命力？聖公會聖本德中學近百名師生，早前參與由《香港01》旗下「01教育」策劃的「中華文化學人計劃」，前往香港故宮文化博物館進行一場別開生面的沉浸式參觀活動。活動透過創新的尋寶任務與互動元素，讓學生在方寸展廳間探索千年智慧，體會中華文化的博大精深。



科技與文物對話 「尋寶遊」激發學生探索欲

是次活動共有約100人參與。為了增加學習的趣味性，活動特別摒棄了傳統導賞的單向講解，改為設計「尋寶遊」任務，涵蓋博物館內多個核心展館。每位學生均獲發一本精心製作的「尋寶遊小冊子」，他們需要根據手冊內的提示，在琳瑯滿目的珍品中搜尋特定的 10 件重要展品。這種「集郵式」的互動任務，成功將嚴肅的博物館參觀轉化為一場充滿好奇心的探索之旅，有效激發學生觀察力與自主學習。

每位學生均獲發一本精心製作的「尋寶遊小冊子」，他們需要根據手冊內的提示，在琳瑯滿目的珍品中搜尋特定的 10 件重要展品。

沉浸式體驗 從宮廷生活到古代工藝

在參觀過程中，學生展現了極高的投入度，穿梭於不同主題的展館中深度體驗。在「紫禁萬象」展館內，學生認真研究紫禁城的建築佈局，理解建築背後的禮制、美學與文化傳承；隨後轉往「紫禁一日」展館，透過珍貴的宮廷生活物件，彷彿穿越時空，近距離觀察清代帝后的一日生活細節與藝術品味。而最令學生感到新奇的，莫過於「器惟求新」展館中當代設計與古代工藝的跨時代對話。學生們細緻觀察陶瓷與各類工藝品的精湛技術，體會古人的「工匠精神」如何在現代設計中獲得重生，從中領悟到傳統文化並未過時，而是具備無限的生命力與創新可能。

在參觀過程中，學生展現了極高的投入度，穿梭於不同主題的展館中深度體驗。

實踐中成長 建立民族身份認同

「中華文化學人計劃」的核心價值在於引發學生的學習興趣。當學生完成所有尋寶任務並收集齊印章後，更可兌換精美獎品，這份成功感進一步加深了他們對參觀內容的記憶。不少同學在自由活動時間仍主動留在展館內研究文物細節，體現了從被動接收轉為主動探究的轉變。

透過這次由《香港01》統籌的文化體驗，聖公會聖本德中學的學生不僅獲得了課本以外的歷史知識，更透過親身體驗與邏輯思考，將抽象的中華文化符號轉化為具體的認知。這種寓教於樂的方式，成功將傳統智慧植根於學生心中，讓他們在探索過程中自然建立起一份民族身份的認同感，為傳承中華文化邁出重要的一步。

不少同學在自由活動時間仍主動留在展館內研究文物細節，體現了從被動接收轉為主動探究的轉變。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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