香港故宮博物館下月辦古埃及文明展　今率先展出1700公斤法老雕像

香港故宮文化博物館將於11月20日起，舉行展覽「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」，展出多件由埃及最高文物委員會借出的文物。博物館今日（29日）率先其中3座雕像，包括高2.4米重逾1700公斤的麥倫普塔邁步像、阿蒙神妻謝佩努彼特二世邁步像以及伊烏尼特坐像。



香港故宮博物館今日起率先展出麥倫普塔邁步像、阿蒙神妻謝佩努彼特二世邁步像以及伊烏尼特坐像。圖為麥倫普塔邁步像。（香港故宮文化博物館提供）

「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」將於11月20日起舉行，今日率先展出3座雕像。（香港故宮文化博物館提供）

展覽將於11月20日至明年8月31日舉行，由埃及最高文物委員會首次向香港直接借出當地珍貴館藏，以及新近出土的考古發現。由今日起，展覽將率先展出3座古埃及的巨形石像，包括麥倫普塔邁步像、阿蒙神妻謝佩努彼特二世邁步像以及伊烏尼特坐像。

當中第19王朝的法老麥倫普塔邁步像，高約2.4米、重逾1700公斤，頭戴王室頭巾及象徵神聖王權的聖蛇標誌，將在故宮博物館地下大堂展出。而第25王朝、古埃及宗教領袖「阿蒙神妻」謝佩努彼特二世邁步像，以及第18王朝、古埃及地方女神伊烏尼特坐像，則會在博物館二樓中庭展出。

「古埃及文明大展」 特別展覽的成人門票為190港元，特惠門票為95港元。