二元乘車｜220人月均搭逾240程車　有人月搭600程　推算補貼$4440

二元乘車優惠本月起調整為「兩蚊兩折」，並計劃於一年後設每月240程乘車上限。勞工及福利局提交立法會的文件顯示，在2024至25年度，有220名合資格長者每月乘搭超過240程車程，其中有60至64歲受惠人士平均每日乘搭20程，以30日計，推算一個月乘搭約600程，以每程平均補貼7.4元，金額達4,440元。



另有65歲或以上長者每日乘搭平均14程，推算一個月乘搭420程；有殘疾人士平均每日乘搭19程，即一個月乘搭570程。



2元乘車優惠4月3日調整為「兩蚊兩折」，正價10元或以下車程維持收2元，10元以上改收成人車費的兩折。（林遠航攝）

近2個財政年度補貼共約90億 每月約3.7億

勞福局提交立法會的文件顯示，在2024年8月至2025年8月實施實名制後，本港有約267萬人受惠於二元乘車優惠，包括185萬名65歲或以上長者、68.3萬名60至64歲人士及13萬名殘疾人士。2024至25財政年度總開支43.9億元，料2025至26年度增至46.5億元。

在2024至25年度，政府平均每月需補貼約3.7億元。其中有約48%，即約1.8億元用於補貼承認票價10元以下的車程，餘下52%、1.9億用於補貼10元以上車程。

2元乘車優惠統計。（立法會文件截圖）

2元乘車優惠統計。（立法會文件截圖）

2.2萬人每月乘搭120至240次

在267萬名受惠人中，有220名受惠者每月乘搭超過240程車程，佔整體不足0.01%人。當中最多是60至64歲居民，佔90人；65歲或以上則有80人；另有50人為殘疾人士。

約257萬人月搭少過120次 ；2.2萬人每月乘搭120至240次。

2元乘車優惠4月3日調整為「兩蚊兩折」，正價10元或以下車程維持收2元，10元以上改收成人車費的兩折。（林遠航攝）

60至64歲人士每程平均補貼額$7.4

其中，60至64歲人士乘車次數較多，人均每月乘車36次，政府每月的人均補貼額為262元，每程平均補貼額7.4元；合資格殘疾人士人均每月乘車34次，需補貼167元；65歲或以上長者則27次，需補貼85元。

有60至64歲的受惠人平均每日搭車20次，按照政府每程約7.4元的補貼額，即政府每月（一個月30日計）需向該受惠人補貼超過4,400元。

為防止有人違規使用二元乘車優惠，政府24年8月要求合資格人士使用「樂悠咭」享用優惠。截至今年2月，運輸署共聯同公共交通營辦商進行約270次行動，檢查約1370違規人士，當中未發現有人違規。同期港鐵每周平均發現8宗違規使用二元優惠。