兩蚊兩折回贈機故障　孫玉菡：額外開支九巴承擔　政府長者沒損失

長者乘車優惠昨日（3日）起改為「兩蚊兩折」，惟調整首日便有部分九巴回贈機出現故障。勞工及福利局局長孫玉菡今（4日）在電視節目表示，所有牽涉的額外費用將由九巴承擔，政府及長者均沒有損失。運輸署已要求九巴徹查原因並提交報告。



回贈機故障 涉機件故障

「兩蚊兩折」實施首日，有分段收費回贈機錯誤發放多了回贈金額，有長者變相免費乘車。孫玉菡今日出席電視節目時指，問題似乎只是因為部分機器故障，而後台中央系統設置無問題，運輸署昨與巴士公司商討，政府清晰表明部分回贈機操作導致的損失和「偏離原本設定的安排」均由九巴承擔，政府及長者均沒有損失。

孫玉菡稱，運輸署已要求九巴徹查故障事件，回贈機今早亦已修復；事涉部分回贈機數值與預設的有異，實際事故原因則有待九巴調查報告。

更多巴士線提供前段分段收費

「兩蚊兩折」冀能改善「長車短搭」問題，孫玉菡指會有更多巴士線，提供前段分段收費，具體由運輸署與巴士公司商討。被問到有路線分段收費的減免不顯著，孫玉菡指，「最重要是有分別」，舉例以往是長程線，不論乘搭多長都要付費同樣車資，前段分段收費目的是如果乘搭短線、數個站可以付費更少，形容是「始終是比以往進步」，但具體如何安排，相信運輸署會跟巴士公司商討。

就有議員關注巴士公司或會刪減巴士短途路線，增加長途車以賺取更多車資，孫玉菡僅回應稱巴士路線如何安排屬運輸政策範疇，強調當局只負責「後台」，提供補貼。

「兩蚊兩折」與銀髮經濟沒矛盾

至於政策會否與推動「銀髮經濟」產生矛盾，孫玉菡明確表示不存在矛盾，認為銀髮經濟涵蓋產品選擇、滿足長者需要等層面，是一個系統性設置，當局會朝銀髮經濟發展方向前進，因考慮到長者人口比例持續上升，他們本身就是龐大的消費群，做好配套更能帶動留港消費。

政策能否持續10年？孫玉菡：不可代表未來政府說話

問及政策兩蚊兩折能否在未來10年持續，孫玉菡表示，「我不可以代表下一兩屆的政府去說話」，但認為兩元轉兩元兩折，得長遠上屬持續可行。