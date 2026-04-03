兩蚊兩折今起實施　孫玉菡：將長期運行　75站點安排服務大使解說

「兩蚊乘車」計劃，今日（3日）起改為劃一調整為「兩蚊兩折」。勞工及福利局局長孫玉菡早上視察首日運作情況。他指系統更新順利，視察期間不少市民都表示了解新安排，政府會持續進行解說工作。被問及何時會檢討「兩蚊兩折」，他稱這是一個長期運行安排，又相信做法有助改善「長車短搭」問題。



圖為勞工及福利局局長孫玉菡。（直播截圖）

孫玉菡：系統更新順利 相信大部分長者理解新收費

孫玉菡今早分別到調景嶺交通交匯處，以及黃大仙視察「兩蚊兩折」運作情況。他在視察後會見記者時表示，相信大多數長者了解新安排，及理解實際做法，運輸署緊急事故交通協調中心亦已通宵監察「兩蚊兩折」，形容「系統更新調整順利，做得好穩當到位」。

安排區議員、關愛隊 解答市民困難

他又表示，運輸署、八達通、各交通營辦商亦設30支隊伍，於實地視察運作。從今日起連續3星期，政府會於75個點安排服務大使，解答市民提問，並安排360名區議員和關愛隊成員等，在各區以不同形式，如街站式解答市民困難。政府會持續做解說工作。

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料有助改善長車短搭

孫玉菡強調，有6成交通工具在10元或以下，而且即使是貴於10元的車程及船程，仍由政府負擔大部分開支，資助額有約80%，節省到的金錢亦會用於長者身上。他相信新安排有助處理「長車短搭」的問題，而且安排對長者仍屬優惠資助，期望長者可多出外活動，享受健康活力的退休生活。

被問及未來會否在更多巴士增設上落車拍卡，孫玉菡指，未來陸續會有多很多的長程巴士線，於前段設置分段收費，例如會增置拍卡機，供乘搭有「前程收費」的長程車乘客使用，該類乘客只需在拍卡機拍卡，便可取取得回贈，形容安排對一般市民及享受「兩蚊兩折」的長者而言都屬「好消息」。

兩蚊兩折屬長期安排

至於何時會檢討「兩蚊兩折」計劃，孫玉菡指，計劃牽涉大約267萬人，絕大多數為長者在人口老化下，估算5年後會涉300萬人，到10年後會增加至320萬人，計劃涉及大量人，故「會是一個長期運行的安排」。

在「兩蚊兩折」下，當成人票價低於或等於10元，受惠人士維持繳付2元；成人票價高於10元，就要繳付成人票價的兩折，轉乘同樣適用。